「友善」職場文化或更「有毒」？ 專家：無批評性反饋 阻礙進步

CNBC報道，近年來許多人因不滿有毒的職場文化而辭職或轉行，但社會心理學家指出，一些公司正轉向另一個極端，即「友善文化」，它可能與有毒職場文化一樣具有破壞性。

只容正面反饋 實爲逃避現實

紐約大學心理學教授Tessa West告訴CNBC Make It：「人們在工作中大力提倡幸福感、友善、善良、同理心和關懷，這些顯然都是良好的品質。但最終發生的情況是，我們以某種方式將友善同明確的溝通和對抗對立起來，即使在必要時也是如此。」

West指，大多數人都會同意，當工作場所不尊重、不包容、不道德、殘酷或侮辱員工時，它的文化就是有毒的。然而，「有毒」的反面不是指充滿彩虹和陽光，而是存在一個容許批評反饋和對話的安全空間。

她表示，知道如何接受和給予真誠的反饋，是職業發絕對必要因素。「有這樣一種錯誤的二分法： 如果你提出批評，你就是有毒的。正面的反饋？那才是人們想要的。友善並不總是更好，有時，它是在逃避現實。」

不敢討論優缺點 導致平庸

West認爲，一個「太友善」的工作場所，其最大標誌就是存在大量「友好的姿態」：「友好的姿態極通用，可以適用於任何人，比如『他們很可愛』、『他們是很好的工作夥伴』。但這些話實際上相當於什麼也沒説。」

她表示，這是「友善」職場文化最大的危險信號，這樣的文化中，人們沒有心理安全感去談論優缺點。

這也可能導致平庸。暢銷書作者、沃頓商學院心理學家Adam Grant認為，平庸是工作中的四宗罪之一。

他在一個播客中解釋，平庸是指個人對關係的重視高於結果：「沒有問責制。人們太擔心怎麽和睦相處，以致最終放棄了好好工作。」Grant稱，在平庸的環境中，即使你的工作做得很差，只要人們喜歡你，你仍能出人頭地。

以微笑掩蓋惡意

友善文化也可能以消極攻擊的形式表現出來，即用微笑掩蓋不良意圖。

或者更糟糕的是，如果你的經理習慣給你友好的姿態，那麼他們從最高管理層收到的任何批評反饋都會感覺「如雪崩般的負面」。

Grant說，「因為這些中層管理人員根本不習慣批評，不知道如何接受它，這會降低他們在工作中的心理確定性，讓他們感到害怕。」然後，他們就會對下屬管頭管脚、實施欺凌，做出所有公認的職場惡劣行爲，展現出自己的最壞一面。

無批評性反饋 阻礙進步

West稱，最終，「友善」文化會帶來不確定性，因爲實際上沒有哪個人、沒有哪個工作場所是如此積極。「諷刺的是，破壞心理安全感的最大方式是通過友善文化，因為你並不真正了解任何人的真實想法。」

她將友善文化比作有毒的積極，即就算在糟糕情勢下也應該始終保持積極的心態。

「太友善」的工作場所不僅會損害心理安全，還會損害職業生涯。West認爲，如果沒有批評性的反饋，誰都無法進步——你的工作不會做得更好，你也無法學會如何更好地管理員工。

她表示，批評性反饋並不是「我不喜歡你做的事，它很糟」，而是「你之前是以這種方式做的，讓我們來談談你如何能做得更好」。

如何改變？從建設性小反饋開始

West說，如果你想擺脫友善文化，可以從為自己尋求誠實、建設性的反饋開始。可以徵求一些人們不會覺得有威脅性的意見，一些不會真正違背友善準則的事情，内容幾乎可以是中性。例如，可以問：「我應該把PowerPoint幻燈片的背景做成紅色還是藍色？」

她建議：「從小問題開始，然後逐步上升到性質上更關鍵的問題。」

【職場智慧】銷售人員都要「少說話」？ 留意一個重點 提高交易可能性！

【外貌加乘】外貌較佳人工多15% 你的樣子如何 工作也必如何? 職場上如何避免以貌取人

奧巴馬3個職場貼士︰做更好的問題解決者

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App