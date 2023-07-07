第10屆Only Watch 11月舉行拍賣　62款錶作為慈善創意大爆發

自2005年開始、每兩年一度的Only Watch，是由創辦人Luc Pettavino為其摩納哥杜氏兒童肌肉萎缩症研究協會籌款所發起的錶壇拍賣活動。今年第10屆Only Watch將於11月5日在日內瓦舉行，在摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）全力助攻下，吸引73個錶牌參加，並交出62款精采腕錶作為拍品，而所籌得的將全部捐出作為為杜氏肌肉萎縮症及遺傳疾病的研究之用，寓收藏獨一無二靚錶於做善事，可謂一舉多得呢！

以父親生日之名 PATEK PHILIPPE

錶王 PATEK PHILIPPE 在Only Watch官方網站只顯示一張合照，品牌CEO Thierry Stern並向大會和敬重的父親寫上一封「A watch as a tribute to Philippe Stern」情書。字裏行間道出11月是其父親暨PATEK PHILIPPE名譽總裁的85歲大壽，為表達敬意和報答多年來教育之恩，他聯同旗下製錶師以父親喜好度身訂造和研製1款全新複雜機芯的腕錶。這種以父親85歲生日之名出師，除了令人肅然起敬，更令人對11月面世的傑作更翹首以待。

▲ 品牌CEO Thierry Stern（右）表示發布一枚全新機芯兼獨一無二錶作，為11月生日、今年85歲的父親Philippe Stern 賀壽，錶款限量30枚，其中第一枚是專為Only Watch而設。（圖片：品牌提供）

白色陶瓷別注版AUDEMARS PIGUET

去年Royal Oak 系列50周年，AUDEMARS PIGUET推出了一枚Selfwinding Flying Tourbillon Openworked版助興，今年品牌為Only Watch設計一枚以白色陶瓷為材質的別注版本。41毫米錶徑、traits tirés工藝裝飾的鏤空機芯、錶橋全綴以彩藍色，飾以藍色的22K白金擺陀，和白金鑲製的時分針。

▲ Royal Oak 系列飛行陀飛輪腕錶。（估價：約262萬 - 306萬港元／AUDEMARS PIGUET／圖片：品牌提供）

穿水手服行走的香奈兒CHANEL

這一屆CHANEL交出一套兩枚的黑白Mademoiselle J12 La Pausa腕錶，那就是錶面上印有穿水手服的香奈兒女士，而她的「雙手」成為時分指針，搭載自家製Calibre 12.1自動上鏈機芯。值得一提，Only Watch版是錶冠鑲嵌1顆圓鑽，錶圈鑲有長方形切割的黑或白陶瓷，錶背刻有「Piece Unique Only Watch 2023」。

▲ Mademoiselle系列 J12 La Pausa腕錶黑白版一對。（估價：約35萬 - 44萬港元／CHANEL／圖片：品牌提供）

呈現愛因斯坦笑臉 LOUIS VUITTON

時尚界超牌LOUIS VUITTON以其自家Tambour 系列參與今次錶趍慈善盛會，並以金雕和灰色琺瑯技術把愛因斯坦呈現在錶面上，錶面由Nicolas Doublel設計，並由雕刻大師Dick Steenman製作。只需按動2時位置的按把，時、分就會以意想不到看到愛因斯坦扮鬼臉的表情。當然，少不了隨錶附送的手繪行李箱款的LV錶盒。

▲ Tambour系列愛因斯坦自動人偶腕錶。（估價：約297萬 - 384萬港元／LOUIS VUITTON／圖片：品牌提供）

Andy Warhol至愛的Polo PIAGET

據知Pop Art藝術大師Andy Warhol擁有至少7枚PIAGET的腕錶作品，今年品牌以Andy Warhol最愛系列之一Polo出發，以品牌最新自家製1200S1超薄機芯（厚度僅為2.4毫米），內置於42毫米錶徑、厚度6.5毫米的玫瑰金材質錶殼，配有藍色、綠色和玫瑰金鏤空板橋，所有零件只為此獨一無二之作而設計。

▲ Polo系列藍綠色鏤空玫瑰金腕錶。（估價：約44萬 - 70萬港元／PIAGET／圖片：品牌提供）

鑲444顆彩寶石的太陽花 HUBLOT

行家一出手，就知有沒有，這句話可套用到HUBLOT本屆的Only Watch上。這次再度請來日本國寶級大師村上隆合作，創作品牌首枚中置陀飛輪的MP-15腕錶，繼續以其太陽花作主題，並在12枚花瓣上鑲嵌444顆寶石，值得一提， 中標者可獲村上隆在咖啡濾紙上書寫的「七彩之時」書法作品呢！

▲ MP-15村上隆陀飛輪腕錶。（估價：約306萬 - 349萬港元／HUBLOT ／圖片：品牌提供）

Bird on a Rock終極鐘錶化 TIFFANY & CO.

TIFFANY & Co.的招牌作Bird on a Rock吊墜，終於終極鐘錶化了，這款由Jean Schlumberger於1965年設計的胸針，錶殼內有一顆超過34卡的海藍寶石水晶，錶面以雪花式鑲嵌461顆（共重逾1卡）的鑽石，加上鑲嵌超過3卡鑽石，粉紅色藍寶石的眼睛的鉑金鳥，營造價值連城的感覺。

▲ Bird on a Rock掛鏈機械錶。（估價：約306萬 - 437萬港元／TIFFANY & CO.／圖片：品牌提供）

永恒環保冰綠面 CHOPARD

自2023年開始CHOPARD旗下L.U.C系列全起用最新研發80%的再生鋼Lucent Steel材質，為環保出一分力。這次品牌與Only Watch的特別版，在36.5毫米錶徑的錶殼內，搭載自家製L.U.C 96.40-L機芯，而選用冰綠色作為錶面配色，令人聯想起南極特有的冰山美態，提高環境意識。

▲ L.U.C 1860系列腕錶。（估價：約22萬 - 31萬港元／CHOPARD ／圖片：品牌提供）

砂金石天體儀 FREDERIQUE CONSTANT

為表誠意，FREDERIQUE CONSTANT邀請以製造腕上天體儀而聞名的荷蘭製錶品牌Christiaan van der Klaauw合作，這款純手工製作的錶作，採用42毫米錶徑的鉑金錶殼，配有砂金石錶盤，是世界上第一款荷蘭大師的天體儀與瑞士製的陀飛輪相結合的作品。

▲ 與 Christiaan van der Klaauw合作推的天體儀陀飛輪腕錶。（估價：約79萬 - 96萬港元／FREDERIQUE CONSTANT／圖片：品牌提供）

產品查詢︰onlywatch.com/2023collection