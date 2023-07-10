【理財加油站】40歲以下有近半數想60歲前退休　WEF︰與現實嚴重脫節

近年來，「提前退休」一詞已經成為一種流行。對於老一輩而言，大多不會有這個概念，但現在年輕人思想已經發生很大變化，他們不希望永遠被工作捆綁，最好儘快實現財富自由，提前退休。根據CNBC引述世界經濟論壇（World Economic Forum；簡稱WEF）的報告顯示，幾乎一半（44%）40歲以下人士表示希望在60歲之前退休。

很多國家提高退休年齡

報告中説道，理想與現實之間存在嚴重脫節。在國家層面，由於考慮到日益嚴重的人口老齡化及宏觀經濟問題，許多國家相繼提出延遲退休年齡。包括英國和法國在內的許多國家都提高了國家退休年齡，因為他們擔心退休人員缺乏儲蓄，以及隨著人們壽命的延長，養老金的資金成本。

退休後期望收入與現實差距大

在個人層面而言，提前退休也會對個人財務管理帶來一定的挑戰。報告顯示，在談到未來做好財務準備時，55%的受訪者表示他們沒有足夠的錢來退休或不確定需要多少錢，調查還發現，約有37%的40歲以下的人沒有考慮過他們停止工作後，需要多少錢來維持正常生活。

在談及退休後期望收入時，報告顯示，40歲以上受訪者似乎更滿足於退休後較低的收入水平，39%的人表示希望得到現時人工的三分之一或一半。而40歲以下的人只有25%的人同意這個較低收入水平，他們更希望退休後都能夠有與退休前相差不大的收入。當將所有年齡段的人放在一起比較時，38%的人表示最好在退休後至少有他們目前人工的三分之二，而30%的人更是希望與目前收入相同或更高。

然而，據世界經濟論壇稱，針對未來的退休者希望擁有收入和他們預計實際擁有的收入之間存在巨大的差距，這可以通過以下幾點來解決：

更長的工作時間

更多的儲蓄

平靜地對待退休後錢少的問題

以高風險、高回報的心態進行投資

經濟依靠父母的趨勢正在逆轉

報告中説道，經濟依靠父母的趨勢正在逆轉，45%的40歲以下受訪者認為他們需要在金錢上幫助老一輩，其中，男女之間的比例相差不遠，有39%女性及35%男性受訪者認同這個觀點，不過，這也會反過來影響年輕人自己的財務穩定性，應提前做好規劃。

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