Onitsuka Tiger聯乘《街霸6》 魏浚笙+P1X3L合體加持

相信大家對於《街頭霸王》這電玩遊戲都不會感到陌生，原來不知不覺這電玩遊戲已經有36年歷史，而今年6月初推出的《街頭霸王》已經去到第6代，相信亦一定吸引到不少滿有年資的機迷留意。

▲ 人氣急升的魏浚笙穿上灰黑版的Onitsuka Tiger X《街頭霸王6》聯乘限量球鞋。（$1,890/圖片品牌提供）

▲ 黃色的一款由P1X3L組合中最型仔的歐鎮灝穿上。（$1,890/圖片品牌提供）

而為了造勢，日本球鞋品牌Onitsuka Tiger找來同鄉CAPCOM Co. Ltd合作，推出於本地只有84對限量發售的Onitsuka Tiger X《街頭霸王6》特別版球鞋，大家一於互惠互利。這一款聯乘球鞋採用了全新ENDACTUS鞋款，左鞋舌上飾有品牌標誌，右鞋踭飾有《街頭霸王6》標誌，配合品牌甚少用上的方頭鞋形、的而且確令人耳目一新。

▲ 《街霸6》聯乘版以方頭設計，鞋底加厚了，鞋身通過縫綫呈現的Onitsuka Tiger虎爪紋，與以往大家所認知品牌的球鞋來得截然不同。（攝影：何偉雄）

▲ 與《街霸6》聯乘版方頭設計，鞋底加厚了，鞋身通過縫綫呈現的Onitsuka Tiger虎爪紋，與以往大家所認知品牌的球鞋來得截然不同。（攝影：何偉雄）

▲ 右鞋踭飾有《街頭霸王6》標誌。（$1,890/圖片品牌提供）

此外，Onitsuka Tiger亦將它們其中的一個最暢銷和標誌性的MEXICO 66鞋款，應用了墨西哥常見的諾帕爾（Nopal）仙人掌衍生的材料製成MEXICO 66 CACTFUL球鞋。

▲ MEXICO 66 CACTFUL球鞋以仙人掌衍生出來的物料製造。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 素來日本版的設計都被看高一綫，今年這對NIPPON MADE的鞋側用了刺繡代替。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 除了球鞋外，品牌亦在米蘭舉行時裝展，由意大利時裝設計師Andrea Pompilio當上品牌創作總監，圖中這一件男女合穿的tee就非常吸引。（$590/圖片品牌提供）

這一對環保球鞋原來是品牌首次與DESSERTO的工程師合作開發，透過一種仙人掌纖維及其他原材料研發成的新素材，這種素材非常耐用，耐紫外線，而且質地柔軟，與傳統的真皮物料相比，MEXICO 66 CACTFUL球鞋在製造過程中減少了約 80% 的二氧化碳排放，除了鞋面的主要部分外，鞋墊和鞋帶等其他部分也採用了可回收材料的製作，令這對球鞋比看高一綫。

產品查詢：2456 9128