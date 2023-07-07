Onitsuka Tiger聯乘《街霸6》 魏浚笙+P1X3L合體加持

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相信大家對於《街頭霸王》這電玩遊戲都不會感到陌生，原來不知不覺這電玩遊戲已經有36年歷史，而今年6月初推出的《街頭霸王》已經去到第6代，相信亦一定吸引到不少滿有年資的機迷留意。
而為了造勢，日本球鞋品牌Onitsuka Tiger找來同鄉CAPCOM Co. Ltd合作，推出於本地只有84對限量發售的Onitsuka Tiger X《街頭霸王6》特別版球鞋，大家一於互惠互利。這一款聯乘球鞋採用了全新ENDACTUS鞋款，左鞋舌上飾有品牌標誌，右鞋踭飾有《街頭霸王6》標誌，配合品牌甚少用上的方頭鞋形、的而且確令人耳目一新。
此外，Onitsuka Tiger亦將它們其中的一個最暢銷和標誌性的MEXICO 66鞋款，應用了墨西哥常見的諾帕爾（Nopal）仙人掌衍生的材料製成MEXICO 66 CACTFUL球鞋。
這一對環保球鞋原來是品牌首次與DESSERTO的工程師合作開發，透過一種仙人掌纖維及其他原材料研發成的新素材，這種素材非常耐用，耐紫外線，而且質地柔軟，與傳統的真皮物料相比，MEXICO 66 CACTFUL球鞋在製造過程中減少了約 80% 的二氧化碳排放，除了鞋面的主要部分外，鞋墊和鞋帶等其他部分也採用了可回收材料的製作，令這對球鞋比看高一綫。
產品查詢：2456 9128
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌