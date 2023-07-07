【高息定期】4.5厘破頂息！收息$48,000 想瞓身要考慮這兩點 收息攻略 20:30 2023/07/07 分享： 分享： 定期存款在7月份再現新高！長存期4.5厘高息，存百萬元收息近4.8萬元，被動收入真係話咁易？其實定期都有風險，想要All-in之前，必定要考慮這兩點，即用2分鐘睇︰ ET至高息 【高息定期】4.5厘破頂息！收息$48,000 想瞓身要考慮這兩點 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定期存款 3個月最高4.4厘、一季收息$11,000｜低門檻4.2厘（7月7日更新） 今日 定期存款 3個月最高4.4厘、一季收息$11,000｜低門檻4.2厘（7月7日更新） 【定期存款2023】12個月4.2厘破頂、388天4.5厘新高位｜最新7月份定期存款 今日 【定期存款2023】12個月4.2厘破頂、388天4.5厘新高位｜最新7月份定期存款 50萬元做定期存款 賺息$23,290、現有資金收息$21,000 （7月7日更新） 今日 50萬元做定期存款 賺息$23,290、現有資金收息$21,000 （7月7日更新） 定期存款邊間好？新資金4.5厘、現有資金最高4.2厘 省卻搬錢煩惱（7月7日更新） 2023/07/06 定期存款邊間好？新資金4.5厘、現有資金最高4.2厘 省卻搬錢煩惱（7月7日更新） 10萬元做定期存款 │股市無眼睇？做新資金4.5厘、現有資金收息$4000（7月6日更新） 2023/07/06 10萬元做定期存款 │股市無眼睇？做新資金4.5厘、現有資金收息$4000（7月6日更新） 港元定期存款 華僑永亨銀行 財務自由 收息產品 儲蓄 儲蓄產品 被動收入 定期存款