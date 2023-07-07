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【高息定期】4.5厘破頂息！收息$48,000　想瞓身要考慮這兩點

收息攻略 20:30 2023/07/07

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定期存款在7月份再現新高！長存期4.5厘高息，存百萬元收息近4.8萬元，被動收入真係話咁易？其實定期都有風險，想要All-in之前，必定要考慮這兩點，即用2分鐘睇︰

ET至高息
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欄名 : 存款收息

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