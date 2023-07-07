機場快綫25周年　每日送25,000張免費車票！留意這3個日子

為慶祝機場快綫服務滿25周年，機場快綫將於今個夏天發送連串優惠及慶祝活動，活動重頭戲是送出75,000張免費機場快綫單程車票，以及送出25,000張10元港鐵車站商店電子優惠券。除此之外，還會大派各種紀念品，包括限量版紀念襟章、特別版虛擬徽章，以及機鐵仔毛公仔供選購。

搶75,000張免費機場快綫車票

在2023年7月11日、 18日及25日，MTR Mobile登記用戶可參加「搶免費機場快綫車票」的網上活動，於活動當日中午12時起透過MTR Mobile內的「我的優惠」，以先到得形式領取免費機場快綫電子優惠券，每日送出25,000張免費單程車票 。

於成功領取電子優惠券後的24小時內，一個獨有的優惠碼將會加入到「我的獎賞」內的「禮品>有效」頁面。由活動翌日起至2023年9月30日，經MTR Mobile或港鐵網站，輸入此獨有的優惠碼，即可以免費換領機場快綫原價高達110元的成人或小童單程票一張（香港站、九龍站或青衣站出發均可），車票更可於換領日起92天內使用。

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搶機場快綫免費車票（先到先得）

開始日期：7月11日 (星期二 )、7月18日 (星期二 ) 及7月25日 (星期二 )

開始時間：中午 12:00起

如何領取：於MTR Mobile「我的優惠」領取

搶25,000張10元港鐵車站商店電子優惠券

港鐵車站商店亦加入機場快綫25周年的慶祝活動，送出25,000張10元港鐵車站商店電子優惠券，在2023年8月1日，MTR Mobile登記用戶可參加「搶10元港鐵車站商店電子優惠券」的網上活動，於活動當日中午12時起透過MTR Mobile內的「我的優惠」，以先到先得形式領取電子優惠券。電子優惠券適用於機場快綫及東涌綫內的指定車站商店，購物滿50元即可享10元折扣優惠。

電子優惠券將於成功領取後的24小時內，加入到MTR Mobile賬戶「我的獎賞」內的「禮品>有效」頁面。由活動翌日起至2023年12月31日，經MTR Mobile打開電子優惠券並掃描商戶提供的專屬二維碼，即可享優惠。

搶港鐵車站商店10元電子優惠券

開始日期：2023年8月1日 (星期二 )

開始時間：中午 12:00起

如何領取：於MTR Mobile「我的優惠」領取

為慶祝25周年，還推出機場快綫主題列車，將由即日起至2023年12月31日行走機場快綫，若想搭乘主題列車，可參考以下由香港站開出的班次*：

2023年7月6日至31日 06:10, 06:40, 07:20, 07:50, 08:30, 09:00, 09:40, 10:10, 10:50, 11:20, 12:00, 12:30, 13:10, 13:40, 14:20, 14:50, 15:30, 16:00, 16:40, 17:10

*主題列車班次或因應車務狀況而與以上安排有所不同。

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快閃不同機場快綫站大派限量版紀念襟章

機鐵仔將於7月及8月快閃現身機場快綫九龍站、青衣站及香港站，大派25周年限量版紀念襟章。粉絲們記得mark實2023年7月14日、7月28日及8月11日同機鐵仔見面影相打卡，兼獲得限量版紀念襟章，每個車站派發的襟章都有所不同，先到先得。

MTR Mobile虛擬徽章

除了實體紀念襟章外，MTR Mobile亦推出特別版虛擬徽章供大家收集。由即日起至2023年8月31日，只要使用已連結至MTR Mobile賬戶的八達通乘搭機場快綫，不僅可以收集到MTR Mobile「車站大亨」原有的徽章，更可獲得MTR Mobile「機場快綫25周年」特別版徽章。

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