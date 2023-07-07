【Asia Miles】「短加長減」新制10月起生效　3大方法助你抵銷「加價」影響

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國泰 （00293） 旗下亞洲萬里通（Asia Miles）將於10月1日起，調整兌換飛行獎勵所需里數，最新實行「短加長減」的兌換比例。在新換算表下，屬港人熱門旅遊地之一的日本，兌換單程經濟客艙需要12,500里（來回25,000里），上調幅度達25%；其他客艙（包括特選經濟艙、商務客艙及頭等客艙）所需的兌換里數，亦分別上調8%至29%不等。
調整兌換里數是既定事實，我們又可以如何抵銷「加價」的影響？本文整合3個快速賺取里數的方法，希望幫到各位有需要的讀者！
1：滙豐轉換里數享額外10%
即日至8月31日，滙豐信用卡客戶轉換「獎賞錢（RC）」至「亞洲萬里通」里數可享額外10%里數，最高兌換金額為$2,000RC，每次須最少轉換$40RC。
以滙豐一般兌換率是$1RC可兌換10里（EveryMile信用卡：$1RC可兌換20里），意味在此優惠下，最新兌換率為$1RC可兌換11里（EveryMile信用卡：$1RC可兌換22里），幫助大家抵銷「加價」的部分影響。
事實上，亞洲萬里通不時推出額外里數獎勵，例如於今年初以積分累積轉換少於20,000里數的會員，可享額外10%里數；以積分累積轉換20,000-139,999里數，則可享額外15%。所以就算錯過了今次，也值得期待下次優惠。
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2：申請「儲里數」信用卡食盡迎新
市面上愈來愈多主打「儲里數」的信用卡，在簽賬賺里數以外，不少亦以里數作為迎新禮物，以下就列出4家銀行的選擇︰
DBS Black World Mastercard：可賺最多80,000里
新客戶於2023年8月31日或之前成功申請此卡，首2個月簽賬滿以下金額並登記及啟動DBS Card+帳戶，就可以豁免首年年費及得到最多80,000里。
|簽賬條件
|里數兌換比率
|本地簽賬
|首$2,000
|$0.5 = 1里（上限：4000里）
|其後$176,000
|$4 = 1里（上限：44,000里）
|海外簽賬
|首$90,000
|$3 = 1里（上限：30,000里）
|合共累積里數獎賞：
|78,000里（即DBS$3,744）
|新客戶於新卡發出日期後2個月內於成功申請任何12個月或以上Flexi Shopping 分期計劃（金額不限），就會有額外2,000里。
滙豐信用卡：最多賺$1,200「獎賞錢」
2023年8月31或之前，新舊客戶申請以下信用卡並獲成功批核，於發卡後首60天完成港幣／人民幣8,000元或以上的合資格簽賬，就可以得到以下迎新禮品：
|合資格信用卡
|全新信用卡客戶
|現有信用卡客戶
|滙豐 EveryMile 信用卡
|$1,000「獎賞錢」
|$500「獎賞錢」
|滙豐卓越理財信用卡
|$800「獎賞錢」
|$300「獎賞錢」
|滙豐 Visa Signature 卡
|滙豐白金 Visa 卡
|滙豐滙財金卡
|滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡
|滙豐銀聯雙幣信用卡
|滙豐 Red 信用卡（只適用於網上申請）
|$500「獎賞錢」
|不適用
|
額外獎賞：
成功申請「現金套現」分期計劃
|$200「獎賞錢」
|不適用
以EveryMile信用卡最多可獲$1,200RC迎新禮品，加上滙豐現行的轉換里數享額外10%計算，意味此卡新客有機會獲得26,400里，無論「加價」前後都足夠來回一次日本。
渣打國泰Mastercard：最多可賺100,000里
國泰伙拍渣打推出3款國泰Mastercard，每次簽賬消費可同時賺取「亞洲萬里通」里數和國泰會員會籍積分。全新信用卡客戶在首兩個月內簽賬以下金額，最多可以賺取100,000里迎新獎賞，詳情如下：
|累積合資格簽賬交易滿
|里數獎賞
|渣打國泰 Mastercard
|渣打國泰 Mastercard － 優先理財
|渣打國泰 Mastercard － 優先私人理財
|1,000元
|5,000里
|5,000元
|15,000里
|40,000元
|40,000里
|60,000里
|80,000里
|100,000元
|60,000里
|80,000里
|100,000里
東亞信用卡：最多可賺44,000里
即日至2023年12月31日期間，只須同時申請東亞銀行World Mastercard卡及東亞銀行i-Titanium卡，於發卡後首3個月合計完成以下簽賬要求，就可以得到相應組別之迎新獎賞：
3：做定存「以里數代利息」
申請信用卡以外，其實做定期存款都可以賺取里數。渣打推出「亞洲萬里通」定期存款，即日起至2023年9月30日，以指定新資金開立12個月「亞洲萬里通」定期存款，可一次過賺取以下里數獎賞：
|貨幣
|新資金金額
|「亞洲萬里通」里數
|港元
|20萬元
|77,600
|100萬元
|388,000
|美元
|20萬元
|64,000
|100萬元
|320,000
此外，即日起至2023年9月30日，全新客戶成功開立「優先理財」，都可以得到以下迎新里數：
|新資金金額（港元或港元等值）
|「亞洲萬里通」里數
|100萬元
|40,000
|200萬元
|70,000
|300萬元
|100,000
|400萬元
|130,000
|500萬元
|160,000
|600萬元
|190,000
|700萬元或以上
|220,000
所以，如果你以100萬元新資金開立12 個月「亞洲萬里通」定期存款，同時晉身「優先理財」，一次過就可以得到428,000里！
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欄名 : 生活理財