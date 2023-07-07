【Asia Miles】「短加長減」新制10月起生效　3大方法助你抵銷「加價」影響

國泰 （00293） 旗下亞洲萬里通（Asia Miles）將於10月1日起，調整兌換飛行獎勵所需里數，最新實行「短加長減」的兌換比例。在新換算表下，屬港人熱門旅遊地之一的日本，兌換單程經濟客艙需要12,500里（來回25,000里），上調幅度達25%；其他客艙（包括特選經濟艙、商務客艙及頭等客艙）所需的兌換里數，亦分別上調8%至29%不等。

調整兌換里數是既定事實，我們又可以如何抵銷「加價」的影響？本文整合3個快速賺取里數的方法，希望幫到各位有需要的讀者！

1：滙豐轉換里數享額外10%

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即日至8月31日，滙豐信用卡客戶轉換「獎賞錢（RC）」至「亞洲萬里通」里數可享額外10%里數，最高兌換金額為$2,000RC，每次須最少轉換$40RC。

以滙豐一般兌換率是$1RC可兌換10里（EveryMile信用卡：$1RC可兌換20里），意味在此優惠下，最新兌換率為$1RC可兌換11里（EveryMile信用卡：$1RC可兌換22里），幫助大家抵銷「加價」的部分影響。

事實上，亞洲萬里通不時推出額外里數獎勵，例如於今年初以積分累積轉換少於20,000里數的會員，可享額外10%里數；以積分累積轉換20,000-139,999里數，則可享額外15%。所以就算錯過了今次，也值得期待下次優惠。

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2：申請「儲里數」信用卡食盡迎新

市面上愈來愈多主打「儲里數」的信用卡，在簽賬賺里數以外，不少亦以里數作為迎新禮物，以下就列出4家銀行的選擇︰

DBS Black World Mastercard：可賺最多80,000里

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新客戶於2023年8月31日或之前成功申請此卡，首2個月簽賬滿以下金額並登記及啟動DBS Card+帳戶，就可以豁免首年年費及得到最多80,000里。

簽賬條件 里數兌換比率 本地簽賬 首$2,000 $0.5 = 1里（上限：4000里） 其後$176,000 $4 = 1里（上限：44,000里） 海外簽賬 首$90,000 $3 = 1里（上限：30,000里） 合共累積里數獎賞： 78,000里（即DBS$3,744） 新客戶於新卡發出日期後2個月內於成功申請任何12個月或以上Flexi Shopping 分期計劃（金額不限），就會有額外2,000里。

滙豐信用卡：最多賺$1,200「獎賞錢」

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2023年8月31或之前，新舊客戶申請以下信用卡並獲成功批核，於發卡後首60天完成港幣／人民幣8,000元或以上的合資格簽賬，就可以得到以下迎新禮品：

合資格信用卡 全新信用卡客戶 現有信用卡客戶 滙豐 EveryMile 信用卡 $1,000「獎賞錢」 $500「獎賞錢」 滙豐卓越理財信用卡 $800「獎賞錢」 $300「獎賞錢」 滙豐 Visa Signature 卡 滙豐白金 Visa 卡 滙豐滙財金卡 滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡 滙豐銀聯雙幣信用卡 滙豐 Red 信用卡（只適用於網上申請） $500「獎賞錢」 不適用 額外獎賞： 成功申請「現金套現」分期計劃 $200「獎賞錢」 不適用

以EveryMile信用卡最多可獲$1,200RC迎新禮品，加上滙豐現行的轉換里數享額外10%計算，意味此卡新客有機會獲得26,400里，無論「加價」前後都足夠來回一次日本。

渣打國泰Mastercard：最多可賺100,000里

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國泰伙拍渣打推出3款國泰Mastercard，每次簽賬消費可同時賺取「亞洲萬里通」里數和國泰會員會籍積分。全新信用卡客戶在首兩個月內簽賬以下金額，最多可以賺取100,000里迎新獎賞，詳情如下：

累積合資格簽賬交易滿 里數獎賞 渣打國泰 Mastercard 渣打國泰 Mastercard － 優先理財 渣打國泰 Mastercard － 優先私人理財 1,000元 5,000里 5,000元 15,000里 40,000元 40,000里 60,000里 80,000里 100,000元 60,000里 80,000里 100,000里

東亞信用卡：最多可賺44,000里

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即日至2023年12月31日期間，只須同時申請東亞銀行World Mastercard卡及東亞銀行i-Titanium卡，於發卡後首3個月合計完成以下簽賬要求，就可以得到相應組別之迎新獎賞：

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3：做定存「以里數代利息」

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申請信用卡以外，其實做定期存款都可以賺取里數。渣打推出「亞洲萬里通」定期存款，即日起至2023年9月30日，以指定新資金開立12個月「亞洲萬里通」定期存款，可一次過賺取以下里數獎賞：

貨幣 新資金金額 「亞洲萬里通」里數 港元 20萬元 77,600 100萬元 388,000 美元 20萬元 64,000 100萬元 320,000

此外，即日起至2023年9月30日，全新客戶成功開立「優先理財」，都可以得到以下迎新里數：

新資金金額（港元或港元等值） 「亞洲萬里通」里數 100萬元 40,000 200萬元 70,000 300萬元 100,000 400萬元 130,000 500萬元 160,000 600萬元 190,000 700萬元或以上 220,000

所以，如果你以100萬元新資金開立12 個月「亞洲萬里通」定期存款，同時晉身「優先理財」，一次過就可以得到428,000里！

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