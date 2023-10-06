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【大灣區旅遊】港人都可以買的年卡　暢玩70多個景區！（附深圳歡樂谷優惠）

精明消費 12:53 2023/10/06

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金秋來臨，大灣區有哪些適合親子遊玩的旅遊優惠？下面將為讀者整理涵蓋廣東各地熱門景點門票的年卡，以及深圳歡樂谷的特惠活動，適合帶全家一起放鬆度假。

1. 廣東旅遊年卡

如果計劃前往廣東各地參觀多個景區，可考慮以198元（人民幣，下同）購買廣東旅遊年卡，可以在一年有效期内遊玩70多個廣東省熱門景區。大部分景區全年可免預約、無限次使用，一些景區需預約、限制入園次數/時間，詳情如下圖︰

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【購買方法】：

港人可以用護照、回鄉證或居住證，以WeChat Pay HK購買，惟購買時需使用内地手機號碼登錄。若購買後無法正常綁定激活，可以退款。其他情況不支持退改。

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【激活方法】：

購買後，在「廣東旅遊年卡A卡」小程序首頁，點「開通年卡」，輸入購買後獲得的激活碼，上傳身份證件號、本人素顔照激活。

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【使用方法】：

免預約的景區，點小程序「刷碼入園」，顯示動態二維碼，入園時出示此二維碼/身份證件+人臉識別。需要預約的景區，提前24小時在公衆號預約。

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【有效期】：購卡後2個月内激活，激活後365天内有效。購卡後2個月內未開通（綁定個人身份信息）的，將自動開始計算有效期。

【注意事項】：

1. 該年卡是一人一卡實名制，未使用前可轉贈，激活綁定後只限本人使用。激活時需提供使用者身份證號碼和電子照片。使用時需同時攜帶居民身份證或有效證件。

2. 同一景點每天限入園1次，每天可遊玩多個不同景點。

3. 年卡內包含的大部分景區1.2米（不含）以下兒童免票，詳見景區列表説明。列表內免費兒童門票政策為1位成人限帶1位兒童免費帶入，具體以景區公示為準。

4. 為提升年卡品質，景區會有增加或調整的情況，使用過程中可能會有部分景區如因時節與場館特殊情況無法預約，如遇不可抗力因素或景區停業、遷址、檢修、經營調整、重大活動等情況，造成該景區無法使用或調整使用時間或項目內容變更，同時發行方可對景區增減或調整，不另做通知，具體以發行方微信公眾號最新公告為準。

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2. 深圳歡樂谷

深圳歡樂谷，港人可用的優惠有携程旅行app上的年卡，微信小程式上的25周年慶系列半價票，以及需現場購買的生日半價票。

  • 3種年卡折扣

3種年卡分別為：399元樂遊卡、499元暢遊卡、1999元尊享卡，均不限人群、不限使用次數，預訂日期起1年内有效。未使用的電子憑證於有效期過期後29天内（含）可申請全額退款，有效期過期29天後不可退改。可在携程旅行App或歡樂谷官網購買。

樂遊卡對入園日期有限制，今年10月的周六周日，10月31日、中國法定節假日不可使用。暢遊卡、尊享卡無入園日期限制。尊享卡另有專屬權益：有效期内自營餐飲店6折、主題商品6折、項目高速攝影6折、小火車及遊覽車免費坐、快速通道票免費（全項目）、陽光餐吧免費雙人餐1份。

  • 生日半價票

在生日當天入園，可享標準票半價（130元）。同一有效證件或手機號同一使用日期限購1份，每單最多可購1份。外籍及港澳台人士需現場購票。

  • 25周年慶特惠票

今年是深圳歡樂谷開園25周年，目前有周年慶優惠：每月25日半價，1998年出生人士半價、一字同名人半價、兩字同名人免費。港人能以護照或回鄉證通過微信小程式購買，惟須使用内地手機號登記和WeChat Pay大陸地區錢包付款。

（1）每月25日半價

逢每月25日，全日票享5折優惠，每人每月限購一張，需要至少提前1天購買。

【使用時間】：2023年4月-12月每月25日（指定出行日）

（2）1998年出生者（25周歲）半價

1998年出生人士憑有效身份證件，購日場門票享5折優惠，每人限購一張，可在入園當日購買。

【使用時間】：2023年4月21日-12月31日（指定出行日）

（3）一字同名人半價

姓名中含「歡」「樂」「谷」其中任何一個字的人士，憑有效身份證件購日場門票享5折優惠，每人限購一張，可在入園當日購買。

【使用時間】：2023年4月21日-12月31日（指定出行日）

（4）兩字同名人免費

姓名中含「歡」「樂」「谷」其中任何兩個不同字的人士，憑有效身份證件免費入園1次。

【使用時間】：2023年4月21日-12月31日（指定出行日）

【購買方式】：微信打開促銷文章，掃描文中小程式碼或直接進入「新花橙」小程式購買，步驟如下（以每月25日半價票爲例）：

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【退改規則】：未使用的電子憑證在過期後30天内可申請全額退款，申請提交後5個工作日内款項原路退回。

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