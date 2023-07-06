  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【今日優惠精選】Anson Lo生日免費送雪糕｜吉野家族5週年抽獎送iPhone 14

精明消費 18:26 2023/07/06

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Anson Lo 生日：免費送雪糕、摩天輪及旋轉木馬門票

為慶祝今日Anson Lo 生日，後援會將免費派雪糕、心型扇、摩天輪及旋轉木馬門票。

免費派雪糕
今日由上午12 時至下午8時，市民及神徒前往位於尖沙咀天星碼頭地下KP-24號舖的阿波羅雪糕店，排隊領取籌號，即可免費享用士多啤梨味雪糕。

時間：中午12時至晚上8時 (7時後按排隊人數適時截龍)
地點：尖沙咀天星碼頭地下KP-24號舖的阿波羅雪糕店 Appolo HK

免費派摩天輪門票
日期：2023年7月7日（星期五）
時間：
- 早上11時（摩天輪乘搭時段：早上11時至晚上6時）
- 晚上6時（摩天輪乘搭時段：晚上6時至晚上11時）
地點：香港摩天輪 | AIA Vitality 公園（香港中環民光街33號）

免費派旋轉木馬門票
日期：2023年7月7日（星期五）
時間：早上11時（旋轉木馬於大合照期間暫時停止運作，並於大合照後繼續開放。）
地點：香港摩天輪 | AIA Vitality 公園（香港中環民光街33號）

免費派發心型應援扇

中環時間：早上11時、晚上7時
地點：中環7號碼頭對開位置（摩天輪旁）

尖沙咀時間：由上午10半起於尖沙咀教主碼頭外免費派發

    點擊圖片放大
    +4
    +3

2. 吉野家族：5週年會員限定 抽獎送iPhone 14

吉野家族5週年會員限定激賞，將於2023年7月10日開始快閃搶活動，終極一獎是iPhone 14，除此之外，還有10元野菜煎雞丼、1元炭燒雞串及免費mofusand餐墊等等。

開搶時間：2023年7月10日上午11點
詳情可參閲網頁：按此

由即日至7月31日，還有以下精彩禮遇：
1. 8分會員積分換購迷你野菜煎雞丼
2. 會員APP惠顧滿50元即送5元優惠券
3. 網上落單外賣自取85折

    點擊圖片放大

3. 山崎麵飽：7月特價之選

山崎麵飽7月特價之選，四種麵包原價12元-13.5元，現22元兩個，30元三個。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

【今日優惠精選】尖沙咀免費送韓式雪糕｜ Jollibee國際炸雞日送樂脆雞
今日
【今日優惠精選】尖沙咀免費送韓式雪糕｜ Jollibee國際炸雞日送樂脆雞
【今日優惠精選】友和勁抵加購低至37折｜自取Pizza即享半價
2023/07/05
【今日優惠精選】友和勁抵加購低至37折｜自取Pizza即享半價
【今日優惠精選】今日銅鑼灣免費派電影票│ Sogo男女裝及童裝泳衣7折
2023/06/30
【今日優惠精選】今日銅鑼灣免費派電影票│ Sogo男女裝及童裝泳衣7折
【今日優惠精選】台灣百年餅店免費試飲試食｜時代廣場免費領沐浴啫喱
2023/06/29
【今日優惠精選】台灣百年餅店免費試飲試食｜時代廣場免費領沐浴啫喱
【今日優惠精選】酒店自助餐買2送2、今日起開搶｜Casablanca夏日感謝祭　低至$99
2023/06/28
【今日優惠精選】酒店自助餐買2送2、今日起開搶｜Casablanca夏日感謝祭　低至$99
網上購物 餐廳情報 著數優惠 美食 iPhone 14 商場活動 公園 麵包 士多啤梨 吉野家

下一篇文章

【消費優惠】男士服飾品牌進駐沙田　新店85折優惠直至周日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
【北上消費】繼支付寶後　內地微信支付也可加國際卡（附簡單3步綁定海外信用卡）
【北上消費】繼支付寶後　內地微信支付也可加國際卡（附簡單3步綁定海外信用卡）
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【打工仔福音】盤點香港交通優惠｜搭電車減$1、搭九巴減$2　這張卡車費回贈20%！
【打工仔福音】盤點香港交通優惠｜搭電車減$1、搭九巴減$2　這張卡車費回贈20%！
【今日優惠精選】尖沙咀免費送韓式雪糕｜ Jollibee國際炸雞日送樂脆雞
【今日優惠精選】尖沙咀免費送韓式雪糕｜ Jollibee國際炸雞日送樂脆雞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款