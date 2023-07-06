【今日優惠精選】Anson Lo生日免費送雪糕｜吉野家族5週年抽獎送iPhone 14

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Anson Lo 生日：免費送雪糕、摩天輪及旋轉木馬門票

為慶祝今日Anson Lo 生日，後援會將免費派雪糕、心型扇、摩天輪及旋轉木馬門票。

免費派雪糕

今日由上午12 時至下午8時，市民及神徒前往位於尖沙咀天星碼頭地下KP-24號舖的阿波羅雪糕店，排隊領取籌號，即可免費享用士多啤梨味雪糕。

時間：中午12時至晚上8時 (7時後按排隊人數適時截龍)

地點：尖沙咀天星碼頭地下KP-24號舖的阿波羅雪糕店 Appolo HK

免費派摩天輪門票

日期：2023年7月7日（星期五）

時間：

- 早上11時（摩天輪乘搭時段：早上11時至晚上6時）

- 晚上6時（摩天輪乘搭時段：晚上6時至晚上11時）

地點：香港摩天輪 | AIA Vitality 公園（香港中環民光街33號）

免費派旋轉木馬門票

日期：2023年7月7日（星期五）

時間：早上11時（旋轉木馬於大合照期間暫時停止運作，並於大合照後繼續開放。）

地點：香港摩天輪 | AIA Vitality 公園（香港中環民光街33號）

免費派發心型應援扇

中環時間：早上11時、晚上7時

地點：中環7號碼頭對開位置（摩天輪旁）

尖沙咀時間：由上午10半起於尖沙咀教主碼頭外免費派發

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2. 吉野家族：5週年會員限定 抽獎送iPhone 14

吉野家族5週年會員限定激賞，將於2023年7月10日開始快閃搶活動，終極一獎是iPhone 14，除此之外，還有10元野菜煎雞丼、1元炭燒雞串及免費mofusand餐墊等等。

開搶時間：2023年7月10日上午11點

詳情可參閲網頁：按此

由即日至7月31日，還有以下精彩禮遇：

1. 8分會員積分換購迷你野菜煎雞丼

2. 會員APP惠顧滿50元即送5元優惠券

3. 網上落單外賣自取85折

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3. 山崎麵飽：7月特價之選

山崎麵飽7月特價之選，四種麵包原價12元-13.5元，現22元兩個，30元三個。

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撰文：hket小編

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