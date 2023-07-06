美國老年人投資進取　股票佔7成　憂退休不夠錢、現金跑輸通脹

人們一般認爲年紀越大、投資傾向越保守。然而《華爾街日報》報道，一些美國老年人卻相當進取，把大部分資金都投入股票，因爲他們擔心退休後的儲蓄不足、想追求高回報來應對通脹。

55歲以上長者 股票佔投資組合7成

報道指，近一半先鋒領航（Vanguard）的401(k)退休福利計劃投資者積極管理自己的基金，55歲以上投資者持有的投資組合中，有70%以上為股票。在2011年，這一比例只有38%。富達近四成65歲至69歲投資者，股票佔其投資組合的約三分之二或更多。

在先鋒領航的應税經紀賬户中，兩成85歲或以上投資者的資金幾乎都在股票上，高於2012年的16%。在75至84歲的人中，有近四分一的情況也是如此。

看中股票高回報

經濟專家表示，在晚年大量持有股票可能存在風險，因為如果市場暴跌，需要現金的退休人員可能別無選擇，只能以低價出售股票。

但是，美國1978年稅法改革、401(k)計劃，以及股票收益常年高於債券等因素，導致美國老年人依然很依賴股票投資。

63歲老人Toby Bloom對《華爾街日報》說，想要在2026年以至少4萬美元退休。他曾把60%的退休儲蓄投資於股票，40%投資於債券。但後來他意識到這樣配置的回報不足以實現其目標。因此，他轉而將80%的資金投了股票。Bloom認爲，過於古板和保守是賺不到退休金的。

80歲的Stan Galperin退休後出售了佔其投資組合40%的債券，並開始交易股票。他説：「利率如此之低，持有債券根本不划算。」現在隨著利率上升，他將更多投資組合轉移到貨幣市場賬戶，並繼續交易股票。

指現金、債券跑不贏通脹

許多年長投資者仍然看好股票，因爲回報率很高。自1982年以來，標普500指數平均每年回報率高達10.1%。

72歲的Wayne Winquist所持投資組合98%都是股票。他表示，自己之所以繼續持有股票，是因為他認為沒有更好選擇。他説：「我不喜歡現金，也不喜歡債券。就通脹而言，兩者都是失敗者的遊戲。」他相信，股票市場的長期斜率是向上的。

現年59歲的軟件顧問Marty Modrowski計劃再全職工作至少五年，目前他的投資組合中近80%是股票。他認爲，由於通貨膨脹，債券和現金也有風險，「沒有什麼是絕對安全的」。Modrowski對股市前景樂觀，表示自己經歷過很多金融危機，從墨西哥債務危機到雷曼兄弟破產，它們過去之後，似乎一切最終都會好起來。

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