【香港家居折】家品電器低至1折、$100或$1｜信用卡賺$2,100優惠券

擁有舒適的個人空間是不少香港人的願望，以消費卷優惠、透過折扣價格買入家品，打造出充滿個人特色的安樂窩就更加划算。新地旗下的全港最大一站式家居主題商場HomeSquare，於第二期消費券派發首日（7月16日）起一連31日舉行香港全面復常後首個「香港家居折2023」，夥拍近120家商戶推出80,000件優質家品電器，以低至$1、$100及1折發售，優惠數目較去年增加25%，規模亦為歷屆之冠。

1.Smart Buyer專屬預留日 $1名牌家品率先搶

由即日至7月9日，於HomeSquare家居商舖或HomeCircle家居陳列室消費滿HK$6,000，並登記成為Smart Buyers，即可於7月10至11日登入smartbuyweeks2023.com網站，率先預留$1、$100及1折梳化燈飾、寢具擺設以及電器廚具，第一手鎖定折扣商品，安坐家中輕鬆入手心頭好，不是Smart Buyers的公眾可於7月12至14日登入相同網站購物，於7月16日開售日當天親臨商場付款及取貨。

2.滙豐信用卡賺高達$2,100電子優惠券

HomeSquare今年再度夥拍滙豐信用卡，於香港家居折期間推出多項獎賞，即日至8月15日期間，只要於HomeSquare家居商鋪及HomeCircle以滙豐信用卡簽賬消費，即可賺取高達$530 Point Dollar及$3,000商場電子優惠券。

此外，於「家居折」期間，憑滙豐信用卡到特選商戶消費更可尊享獨家禮遇，低至2折入手名牌傢俱及電器，精選優惠及商品包括：DeRUCCI全店陳列貨品2折、Creative Co-Op Home Gin 仿皮餐椅38折（原價$1,333）、Magic Living Slim無葉風扇61折（原價$1,280）以及MORRIS CALLUN 3.5 Plus座真皮電動梳化61折（原價$30,280）。

3.The Point會員 優先搶購低至$1及1折限量名牌家品

憑The Point積分獨家優先換領超過2,400件名牌家品，包括接近500件$1、$100及1折熱選傢俬！即日至8月15日期間，會員於「The Point」手機App中即可憑積分加現金兌換指定優惠貨品，成功後只需在7月16日的開售日到店付款及取貨即可。

4.額外雙重賞

另外，凡於HomeCircle任何即日電子消費即享4倍積分；於HomeSquare累積電子消費滿指定金額即賺$50 Point Dollar。

HomeSquare「香港家居折2023」活動日期： 即日至8月15日 Smart Buyer : 即日至7月9日 震撼開售日 ：7月16日 客廳與燈飾 ：7月17日至7月23日 家居電器及精品 ：7月24日至7月30日 兒童天地與寢具 ：7月31日至8月6日 室內設計與廚房 ：8月7日至8月15日 時間： 上午11時至晚上9時 地點： 沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口；新城市中央廣場）

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