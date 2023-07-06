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【銀色債券2023】新一批銀債出爐在即　券商截止報名　今年會否高過4厘？

退休規劃 18:16 2023/07/06

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港府正籌備新一批銀色債券！港交所日前發通告提醒，有意參加新一批銀債的證券經紀，須於周五（7月7日）中午12點或之前親身遞交承諾書到金管局。可見新一批銀債的籌備工作快接近尾聲。對上一期、第七批銀債的保證息率為4厘，目前未知道最新一期的息率詳情，假設最新一期、第八批銀債的回報不變，在現時持續高息的環境下，這樣的息率僅算是貼近市場走場勢。

1. 甚麼是銀債？

簡稱「銀債」的銀色債券，是香港政府專門為「銀髮族」發行的債券，自2016年起每年均有推售。每批銀債為期3年，每手入場費1萬元，每半年派息一次。

2. 誰可買銀債？

港府去年將「銀髮族」門檻降低至60歲或以上，僅限香港身份證持有人購買。跟香港其他零售債券不同，銀債不設第二市場，意味各位老友記只能持有3年收息，不能炒賣「即日鮮」。如持有人希望於債券到期前套現，政府將會以原價，加上期間累計之利息贖回有關債券。

3. 銀債回報多少？

於2022年發行的第七批銀債，保證息率從3.5厘上調至4厘。以此計算，每手銀債預計最少穩收利息1,200元。這批2025年到期的銀債，在今年3月14日首次收到利息，下一次派息日為2023年9月14日。

兩大特點︰

只可長揸不可炒賣
對比香港約2%的通脹數字，4厘回報的確不錯。惟市場憧憬美國繼續加息，各大銀行提高存款利率「搶錢」。在目前高息環境下，普遍港元定存均見4厘以上，滙豐給予特選客戶的優惠更高見5厘。按此比較，銀債的4厘回報僅是貼近市場走勢。

保證高息持續3年
不過定期存款與銀債並不完全可比較，因為銀債是3年都保證有4厘息率，定期存款目前最長是招商永隆的2年期、只有3厘，華僑銀行的388天有4.5厘，但明年到期後仍否還有4厘水平，難以預料。一旦定存結束、資金解凍，投資者難以確保屆時仍然維持著高息環境。

市場不乏4厘或以上回報的投資產品，無論是定存、股票、保險和債券都有得揀。不過回報高低跟風險掛鉤，各位讀者作投資決定之前，好好衡量自身的風險承受能力。

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