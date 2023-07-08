【時尚品牌排名】奢侈品牌Hermes僅列第二　服裝品牌Nike奪冠

無論是手機、衣服、餐飲還是美容用品，都有各式各樣的品牌。知名品牌的除了能建立口碑及帶來深刻的印象，亦能提升銷售價值商品，同時獲得忠實客戶長期支持，要數今年最具價值品牌，不得不看的凱度（Kantar）旗下的BrandZ最新的2023年世界最具價值品牌100強排名，其中位列前10位的品牌多為科技界品牌巨頭代表為主，但亦有快餐及信用卡公司上榜，及唯一歐洲時尚品牌，即看更多詳情:

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品牌價值普遍倒退

今年的十大最具價值品牌都是為人熟知的品牌，甚至是大家常購買的品牌，當中蘋果公司Apple以8,804.55億美元的品牌價值位居榜首，Google和微軟Microsoft分別排名第2和第3，品牌價值分別為5,776.83億美元和5,018.56億美元，與Apple相比仍有很大的差距。世界百強品牌總價值品牌達6.9萬億美元，不過排行榜前十名中，只有可口可樂在去年的基礎上增加了8%的品牌價值，重返了前十名。其他品牌都出現了負增長或維持不變的情況，其中最糟糕的是Amazon(第4名)和騰訊Tencent(第7名)，它們的品牌價值比去年下降了34%。而Apple的品牌價值也下降了7%。

全球最具價值品牌排行榜Top 10 1. 蘋果 Apple $8,804.55億美元 2. 谷歌 Google $5,776.83億美元 3. 微軟Microsoft $5,018.56億美元 4. 亞馬遜Amazon $4,687.37億美元 5. 麥當勞McDonald’s $1,911.09億美元 6. VISA $1,690.92億美元 7. 騰訊Tencent $1,410.20億美元 8. Louis Vuitton $1,248.22億美元 9. 萬事達卡 MASTERCARD $1,106.31億美元 10.可口可樂Coca-cola $1,061.09億美元



凱度通過將各大品牌的財務估價與品牌貢獻相乘，得出了品牌價值。奢侈品牌方面，LV品牌價值持續增長，更跑贏Hermes成為第一位奢侈品牌。LV由去年開始才再次進入全球十大的歐洲品牌(再之前是2010年)，今年再度於所有品牌上升兩名，位於總排名的第8位，反映出LV品牌在奢侈品市場上的近年的強勁表現。更多排名的詳情如下:

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奢侈品牌價值排行榜Top 10 1.Louis Vuitton $1248.22億美元 2.Hermès $762.99億美元 3.Chanel $559.39億美元 4.Gucci $263.06億美元 5.Dior $121.01億美元，今年增長最快奢侈品牌 6.Cartier $97.25億美元 7.Rolex $78.99億美元 8.Tiffany&Co. $61.24億美元 9.Saint Laurent $60.23億美元 10.Prada $49.21億美元

服裝品牌Nike第一 個人護理冠軍L’Oréal Paris





服裝品牌就由Nike再次奪冠，雖然其品牌價值減少逾31%至748億，但仍遙遙領先，第二名就由Shein搶去Zara的原有地位，Zara屈居第3位，其後品牌分別順列為Lululemon、Uniqlo、Adidas及H&M，中國品牌安踏、李寧亦是頭10之內，分別為第8及9位，超越守著第10名的PUMA。

服裝類別TOP10價值品牌 1.Nike $748.9億美元 2.Shein $242.5億美元 3.ZARA $183.95億美元 4.Lululemon $165.63億美元 5.Uniqlo $121.01億美元 6.Adidas $118.96億美元 7.H&M $44.08億美元 8.安踏ANTA $31.60億美元 9.李寧LI NING $30.65億美元 10.PUMA $29.82億美元

在美容品牌方面，巴黎歐萊雅仍然位居個人護理用品排行榜的領先位置，品牌價值達到了381億美元，價值比去年大減近100億。

個人護理類別TOP10價值品牌 1.L’Oréal Paris $380.84億美元 2.Lancome $194億美元 3.Colgate （高露潔） $183.60億美元 4.Pampers $173.76億美元 5.Gillette（吉列） $135.77億美元 6.Estee Lauder $114.76億美元 7.Garnier $96.17億美元 8.Clinique $89.95億美元 9.Dove $64.53億美元 10.Huggies $61.51億美元

具價值品牌排行榜的結果顯示，不少全球品牌價值整體呈現停滯甚至下降的趨勢，這可能與全球經濟環境的不確定性有關。然而，一些品牌仍然表現強勁，並且在競爭激烈的市場中保持著領先地位，中國品牌的崛起重要地位越來越受到關注。

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