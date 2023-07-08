【好去處】夏日Chill Chill市集　大派$2萬元美食／現金券／插畫小精品

夏日炎炎，最適宜於室內Chill住逛市集！北角匯首個「夏日 Chill Chill 市集」即日至7月23日期間逢星期五六日，於一期商場地下長廊舉行，近20個市集攤檔將駐場，展銷文青手作、有機產品及創意精品等。

北角匯亦邀請了本地插畫家Janet Cheung於同場舉辦「萌Q小熊貓插畫展」，展出多幅限量版插畫作品，以Mr. Q Panda的擬人化生活點滴，帶給香港人更多正能量及會心微笑，更設熊貓主題打卡區，插畫家更親身到場大派插畫小禮品等，全部免費免票入場。

此外，The Point會員在7月11日當天，下午1時起可以於The Point App內憑2,000積分換領「禮品預留證」一張，憑「預留證」及指定期間於指定商戶即日消費滿100元之發票，可換走「鮑魚王精裝紅燒鮑魚」一罐及50元《萌Q小熊貓夏日Chill Chill 市集》現金券一張，換完即止。

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「夏日 Chill Chill 市集」@北角匯 日期： 6月30至7月23日的逢星期五至日 時間： 上午11時至晚上8時 地點： 北角匯一期（酒店基座商場）地下長廊 內容： 近20個攤檔展銷文青手作、有機產品、創意精品等

萌Q小熊貓插畫展 @北角匯 日期： 6月22至7月23日 時間： 上午10時至晚上10時 地點： 北角匯一期（酒店基座商場）地下10B舖 內容： 展出多幅限量插畫作品及主題打卡位，插畫家更於指定日子親身到場，免費送出限定插畫主題小禮品！

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