【消費優惠】男士服飾品牌進駐沙田　新店85折優惠直至周日

男士服飾專門店DETERMINANT新近於沙田新城市廣場（413A號舖）開設首間旗艦店，即日起至7月9日開幕期間推出新店優惠，購買正價貨品滿800元即享85折優惠。

DETERMINANT新店佔地超過1200平方英尺，現場設有「會員專區」，提供全新「Shirt It Your Way」自訂襯衫服務。讓客人可以根據自己喜好，挑選心水衣領、袖口、布料顏色及材質，創造個人化的襯衫。旗艦店更有駐場造型顧問，為客人提供專業的穿搭建議，並推薦最佳的配襯組合，提升個人風格。

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此外，DETERMINANT全新Premium系列將於全新旗艦店中首次亮相。這個系列的襯衫特別採用極高級的棉花「YL39」或奢華的棉絲混紡製造。YL39為DETERMINANT獨家使用的棉花品種， 品質卓越，比一般長絨棉更強韌耐用，觸感更柔軟。

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