渣打︰定期存款會面臨「再投資風險」　建議對中國股市保持耐心

港股目前又跌逾500點，今年加息陰霾揮之不去，許多人都選擇持有現金、定期存款，而對投資股債抱謹慎態度。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐撰文指，定期存款也會面臨「再投資風險」，相較於持有現金，他更認為要配置優質政府債券。股票方面，他認為仍偏向亞洲，對中國要保持耐心。

美國貨幣緊縮政策因地區銀行危機和債務上限事件而雪上加霜，另一方面，中國第一季經濟成長率意外出現下滑。在這種動蕩的背景下，美國股市出現了戲劇性的轉變，上半年帶來了雙位數報酬率表現，而與此同時，MSCI中國指數則下跌了單位數。展望未來，鄭子豐建議投資者保持靈活，看準市場機遇，有策略地構建多元化投資組合。

定期存款有「再投資風險」

儘管美國經濟衰退的時間尚不確定，但相信正在接近美國升息週期的頂峰。將過去三個加息周期、最終加息後兩年內美國長期政府債券的表現，與現金表現進行了比較，優質國債平均收益率超過17%，表現優於現金的9%。

當債券收益率在最近的飆升後下行空間（即價格上漲）大於上行空間時，相較於持有現金，偏向配置優質政府債券。因為定期存款面臨再投資風險—也就是當存款到期後，再投資利率可能會低得多。除了以較低的信用風險抵禦潛在的經濟衰退之外，美國政府債券還提供較過往便具有吸引力的票息收益，同時在公債殖利率升勢趨於溫和的情況下，提供未來債券價格回升的潛在資本利得機會。

對中國保持耐心

儘管中國 4 月、5 月的零售額成長未達到預期，但預計7月的政治局會議將出台有針對性的財政支持政策，以重振信心並降低失業率。這對非必需消費品和通信服務等行業來說是個好兆頭，建議投資者平衡配置在岸和離岸中國股票。

在中國境內股票中，發現高端工業、軟件和半導體的風險偏好增強，這些是推動數位化轉型的政策支持的重點領域。離岸股票包括那些受到打壓的平台經濟和國有企業（H股），它們的價格相對於A股呈現折價，並具有吸引力的股息收益。

偏向亞洲市場 看好日本金融產業

與評價面相對過高的美國股市形成鮮明對比的是，日本和亞洲其他國家的股市評價均低於全球股市，但企業盈餘成長前景良好。日本的企業盈餘成長受益於經濟前景的改善和股票回購的加速。東證指數截至上半年，已上漲 20%，現在佈局日本股市是不是太遲了？

鄭子豐表示，並不認為太遲，但有選擇性變得越來越重要。比較看好的一個行業別是日本金融產業，該行業因美國地區銀行業危機而表現落後。由於會計做法更加保守，日本的銀行可能會受益於更好的貸款成長和公司治理的改善。至於亞洲其他地區，預計中國和印度這兩個人口最多的經濟體今年的收入將實現兩位數成長。

總之，在當前不確定的時期，保持多元化的投資組合，涵蓋成長和收入領域，是參與長期成長並確保收益的有效方法。

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