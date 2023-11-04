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【定期存款】1個月8厘、3個月5厘｜賺迎新兼做高息　多間4.8厘高上限

收息攻略 10:27 2023/11/04

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銀行又到迎新季，各大行新客戶定期存款優惠不斷更新，甚至推出10厘、8厘的活動。但仔細看條款其實限制多多，最常見的是存款金額設上限，或需要同時購買指定銀行產品。下表匯總了銀行最新高息定期迎新優惠：

銀行最高年息存期存款額備注
花旗5厘3個月5萬-800萬私人客戶業務，新客戶&新資金
最高4.7厘3個月個人化特惠citigold新用戶
創興銀行5厘3個月50萬以上新客戶並完成指定動作
滙豐10厘1個月1萬-400萬新股票客戶加入交易薈
工銀亞洲8厘1個月首5萬元全新「理財e時代」／「綜合賬戶」、「綜合投資賬戶」並成功申請指定信用卡
4.8厘3個月10萬及以上全新「理財e時代」／「綜合賬戶」、「綜合投資賬戶」
4.5厘1個月
東亞銀行4.95厘3個月10萬-1000萬全新顯卓理財客戶
4.65厘6個月
4.25厘12個月
中銀香港4.8厘1個月1-10萬全新客戶透過手機銀行APP開戶
建行亞洲4.75厘3個月最高500萬全新貴賓理財用戶
4.35厘1個月

滙豐1個月10厘︰存款上限1萬至400萬

1個月10厘由大型發鈔行滙豐提供，屬證券戶口新客戶優惠，不過當然設下各種門檻，如果你只是「交易等級1」的客戶，即每月交易額100萬元以下，10厘存款的上限只是1萬元，即實際賺息約83元。

但如果你是「交易等級6」的客戶，每月交易金額高達4000萬元！那麼10厘存款的上限就是400萬元，1個月賺息3萬多元。

短期收息必睇︰美國不加息 定存仲有得升！做1個月9厘速賺$4,000

創興、花旗5厘：均有指定要求

創興、花旗的5厘3個月活動，雖然均有指定要求，但並不難。花旗需要賬戶指定產品結存或等值7萬8千元，產品大都為基金股票，存款上限800萬。創興則只需網銀、信用卡、問卷三選二，存款50萬以上，毋需購買額外產品，相比花旗易操作一些。

此外，花旗的citigold新用戶亦有最高4.7厘3個月的定存活動，但屬於個人化優惠，靈活度較高。

工銀亞洲：8厘最高存款5萬

工銀亞洲新客戶開戶並成功申請指定信用卡享8厘1個月優惠奪人眼球，但僅限手機銀行首5萬元，實際賺息有限。

工銀亞洲另一迎新優惠4.8厘既具靈活性，又不會同時有太多其他要求，適合怕麻煩的人。新客戶可以選擇4.5厘1個月或4.8厘3個月，起存額亦放寬到10萬以上。

東亞4.95厘：最高存1000萬

東亞銀行顯卓理財新客戶4.95厘3個月，此外還有4.65厘6個月以及4.25厘12個月的選擇，10萬-1000萬都可以做。開戶需要50萬元的本金，且該活動存款上限高，存期多樣，適合多種規劃用途。但要求新客戶一年内沒有個人形式的任何存款賬戶，無法與東亞其他定存活動共享。

4.8厘： 東亞優惠升級 中銀活動繼續

中銀香港及東亞銀行這兩個優惠已做了一段時間，最新又延續至12月底。全新客戶成功透過中銀香港手機銀行APP開戶，1個月存期有4.8厘，限1萬元至10萬元。

東亞除了上文的4.95厘，全新BEA GOAL客戶活動也在繼續，從之前的4.8厘2個月調整到4.8厘3個月，存款上限提高到1000萬元。但該活動和東亞4.95厘活動一樣，無法與其他定存活動共享。

建行亞洲4.75厘

建行亞洲貴賓理財新用戶可有3個月4.75厘以及1個月4.35厘的選擇，上限為500萬元。但建行活動賬戶開戶需要日均100萬合并結餘，相較於前幾間銀行的新用戶活動，門檻相對更高一些，而年息又較低。

本文最後更新日期︰2023年11月2日

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