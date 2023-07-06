【定期存款】1個月10厘邊度搵？賺迎新兼做高息　中銀、東亞4.8厘

銀行不時會做迎新優惠，當中會送現金回贈、信用卡回贈等等着數，而部分銀行的迎新優惠也包括高息定期存款，食息一族必定要留意以下這圖︰

銀行高息定期迎新優惠

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滙豐1個月10厘

1個月10厘，你無睇錯，而且是大型發鈔行滙豐提供，不過當然設下各種門檻，最高只是2萬元，即實際賺息約160元，讀者可當作一般迎新回贈。而這優惠只限新股票客戶加入「滙豐交易薈」。

1星期20厘更划算

雖然存期較短，但建行亞洲的1星期20厘似乎更划算，全新指定理財戶口，同時完成指定投資產品的交易，就可以以50萬元存期，做1星期20厘，短短一週就收息近2000元。

中銀、東亞4.8厘

中銀香港及東亞銀行這兩個優惠已做了一段時間，最新又延續至9月底。全新客戶成功透過中銀香港手機銀行APP開戶，1個月存期有4.8厘，限1萬元至10萬元。

全新東亞BEA GOAL客戶，存入1000元至2萬元，2個月存期有4.8厘，3個月存期都有4.05厘。

創興、工銀4.2厘

上述中銀、東亞以致滙豐的優惠都設存款上限，創興銀行的全新客戶4.2厘反而值博，50萬元本金，賺息5250元，條件簡單，開立網上銀行戶口、再成功申請信用卡便可，毋需像其他銀行般，要買指定投資產品。

工銀亞洲的新客戶優惠4.2厘也抵得諗，雖然設存款上限，但上限為80萬元，3個月收息7600元，而且全新綜合客戶便可，毋需是高端理財戶口。

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