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【定期存款】1個月10厘、3個月6.6厘｜賺迎新兼做高息　4.6厘才最划算

收息攻略 12:43 2023/08/08

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不少銀行會推出針對新客戶的定期存款優惠，有的高達10厘、甚至20厘，但仔細看條款其實限制多多，最常見的是存款金額設上限，或需要同時購買指定銀行產品。以下為大家拆解，究竟10厘、20厘、6.6厘抑或4.6厘才最划算。先看下圖銀行高息定期迎新優惠︰

銀行高息定期迎新優惠

點擊圖片放大

滙豐1個月10厘︰存款上限2萬至400萬

1個月10厘，你無睇錯，而且是大型發鈔行滙豐提供，不過當然設下各種門檻，如果你只是「交易等級1」的客戶，即每月交易額100萬元以下，10厘存款的上限只是2萬元，即實際賺息約160元。

但如果你是「交易等級5」的客戶，每月交易金額高達4000萬元！那麼10厘存款的上限就是400萬元，1個月賺息3萬多元。

【高息定期存款】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債 還有這8間長存期4厘

1星期20厘︰要買指定產品

雖然存期較短，但建行亞洲的1星期20厘似乎更划算，全新指定理財戶口，同時完成指定投資產品的交易，就可以以50萬元存期，做1星期20厘，短短一週就收息近2000元。不過條件是要同時購買指定投資產品，而目前正在發售的銀債卻又不包括在內。

眾安6.6厘︰最高存款5萬元

虛銀眾安的3個月6.6厘看似划算，但首先要用朋友的邀請碼開戶才有機會取得加息券，而加息券連同基本利率共有6.6厘，但設存款上限5萬元，即期內合共賺息約800元，所以實際金額有限。

中銀、東亞4.8厘︰均設存款上限

中銀香港及東亞銀行這兩個優惠已做了一段時間，最新又延續至9月底。全新客戶成功透過中銀香港手機銀行APP開戶，1個月存期有4.8厘，限1萬元至10萬元。

全新東亞BEA GOAL客戶，存入1000元至2萬元，2個月存期有4.8厘，1000元至5萬元，3個月存期都有4.25厘。

創興4.4厘︰一季收息$5500

上述中銀、東亞以致滙豐的優惠都設存款上限，創興銀行的全新客戶4.4厘反而更划算，50萬元本金，賺息5500元，條件簡單，開立網上銀行戶口、再成功申請信用卡便可，毋需像其他銀行般，要買指定投資產品。

工銀亞洲4.6厘︰一季收息$9200

工銀亞洲的4.6厘既具靈活性，又不會同時有太多其他要求，適合怕麻煩的人。新客戶可選擇1個月4.6厘或3個月4.6厘，而且戶口種類的要求不高，無論是開立一般綜合賬戶，或開立較高端的理財金，都能享有4.6厘的迎新優惠。而存款上限則較高，由10萬元至80萬元都可以做，本金多的話，實際賺息自然更多，最高可達9200元。

 

更多高息存款︰

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