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【定期存款】1個月10厘、速賺$4110｜賺迎新兼做高息　中銀、東亞4.8厘

收息攻略 12:30 2023/07/26

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星展銀行推出買保險、做高息定期的優惠，雖然條件是要購買保單，但1個月10厘定期，速賺$4110，屬目前1個月存期最高的優惠。

由即日至7月31日起透過任何星展分行遞交符合指定整付保費金額/ 首年年度化保費金額的合資格保單，並且保單於2023年8月31日或之前簽發，即可以新資金20萬元至50萬港元，開立1個月10厘定期存款，以50萬元存款、30天計算，全期收息$4110。

如果不想買保險，滙豐也有提供1個月10厘的優惠。其實銀行不時會做迎新優惠，當中會送現金回贈、信用卡回贈等等着數，而部分銀行的迎新優惠也包括高息定期存款，食息一族必定要留意以下這圖︰

銀行高息定期迎新優惠

點擊圖片放大

滙豐1個月10厘

1個月10厘，你無睇錯，而且是大型發鈔行滙豐提供，不過當然設下各種門檻，最高只是2萬元，即實際賺息約160元，讀者可當作一般迎新回贈。而這優惠只限新股票客戶加入「滙豐交易薈」。

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事

1星期20厘更划算

雖然存期較短，但建行亞洲的1星期20厘似乎更划算，全新指定理財戶口，同時完成指定投資產品的交易，就可以以50萬元存期，做1星期20厘，短短一週就收息近2000元。

中銀、東亞4.8厘

中銀香港及東亞銀行這兩個優惠已做了一段時間，最新又延續至9月底。全新客戶成功透過中銀香港手機銀行APP開戶，1個月存期有4.8厘，限1萬元至10萬元。

全新東亞BEA GOAL客戶，存入1000元至2萬元，2個月存期有4.8厘，3個月存期都有4.05厘。

【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000；虛銀長加短減｜7月份高息定期

創興4.4厘

上述中銀、東亞以致滙豐的優惠都設存款上限，創興銀行的全新客戶4.4厘反而值博，50萬元本金，賺息5500元，條件簡單，開立網上銀行戶口、再成功申請信用卡便可，毋需像其他銀行般，要買指定投資產品。

更多高息存款︰

【高息存款】8厘活期高息、3個月平均近5厘｜恒生7.5厘、渣打5.25厘

【美元定期存款】1個月5.38厘高息過銀債　港元轉美元做定期、需留意3大風險

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