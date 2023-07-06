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【理財個案】擁百萬存款　找不到買樓時機　為子女應如何投資?

個人增值 13:30 2023/07/06

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作為37歲的家庭人士，一家四口，養育年幼的子女，以往理財只做定期為主，一直關注樓市，但又找不到進場時機，為子女未來投資需要穩健的選擇，保本投資存款是否值得考慮? 有哪些股票或適合的投資方法? 看看龔成是如何回應:

讀者:

Hi 龔sir,本人37歲，一家4口，沒有投資經營，甚少留意股市，早前開始經朋友介紹留意龔sir facebook,自覺應該開始為將來打算.

我同太太都是打工族，合共月入大概75000，大女1.5歲，2女準備出生，開支暫時大概45000-50000 一個月，saving 大概1百萬左右，暫時只做定期，一直留意樓巿中，不過 miss 左11月樓市大跌，現在找不到入市時機，本人亦覺得樓市應該唔再會好似以前咁大升，所以如果買賣俾stamp duty 都難cover . 可能投資係更好選擇.

想請教龔sir應如何入手，有什麼比較適合我們的股票或投資方法可以俾我們參考.

我同老婆剛入手了4手港鐵 （00066） $38.15和1手紫金礦業 （02899） $10.7.

本人另有50000澳幣存款，滙豐或恒生嘅保本投資存款是否值考慮。Thank you

龔成︰

我自己預期香港未來樓市只會平穏發展，自住價值係有，但投資價值就無以往咁高。而且，睇翻租金回報率，現時投資優質股的值博率，明顯優於物業。

當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。以你現時37歲去計，應以增值為主。策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。

你現時持有股票都有質素，可以保留。但紫金 （02899） 只係商品類股份，質素中等，長線不宜持有太多。未來投資，你可以每月用5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。由於你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。到你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你當時投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區底部，你現有100萬資金(扣除半年開支作應急錢後)可以先投入一半，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。至於50000澳幣存款，如果無特別用途，都可以用來買於質素。如果你想保守D，可以做定期都得，但增長能力就會較弱。

最後，你要努力加強自己投資知識，提升選股分析和估值能力。長遠目標係可以自己因應市況平貴(而非一直用月供)，自行制定入市策略，才可以將財富增值能力，推升至一個更高的層次。

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欄名 : 80後百萬富翁

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