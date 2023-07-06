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【門診保險2023】9款門診保險大比拼 門診手術、癌症都有得賠 留意只限網絡醫生

博客 17:57 2023/07/06

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香港很多人因為沒有公司醫療保險，傷風感冒的時候需要自費去私家門診，少不免數百元起跳的診金。現時市面上有不少門診保險是獨立出售，有助港人降低醫療開支，除了普通科、專科、中醫門診外，部份更涵蓋X光診斷及化驗、物理治療、跌打，甚至是門診手術及癌症治療。

本文比較了市面9款門診保險，以便協助到大家選購到適合自己的產品，其中包括有： AIA友邦（註1）、Blue、Blue Cross 藍十字、Cigna信諾、HK Life香港人壽、Prudential保誠、YF Life 萬通、Zurich 蘇黎世。

首先簡單比較各份門診保險之基本保障及保費。

圖表1：門診保險比較（醫療網絡、普通科門診、專科診症、中醫門診）
假設投保人為6歲、35歲、55歲非吸煙人士，並以下列產品中較高級別的計劃作比較 

    點擊圖片放大

大部份設自付費 保費較便宜
首先介紹「自付費」這個專有名詞，顧名思義就是自己需要承擔的費用。如果購買了設有自付費的醫療保險，投保人需要先支付自付費額度的醫療費用，超出自付額的部分再由保險公司負擔。

以表1顯示的門診保險為例，普通科門診自付費從20港元到210港元不等。以本港頂級的私家醫療機構為基準作參考，養和醫院的平日日間普通診金費用為400港元。假設你購買了自付費為210港元的門診保險，每次門診你只可以向保險公司索償190港元。因此，在選購不同自付額的門診保險時，受保人應考慮平時到診的診所價位，計算一下相關門診保險能否保障在扣除自付費後的診金。

投保人亦要留意保費及自付費的關係，簡單來說，自付費越低，保費越高，反之亦然。以35歲非吸煙人士為例，蘇黎世「智樂人生」無論是普通科、專科、中醫，自付費均為零元，兼沒有問診次數限制，保費高達7,212港元。心水清的朋友，當然要預計年內睇醫生的次數，方知門診保險是否划算。

只限網絡醫生
值得注意的是，雖然門診保險有助降低門診花費，但有關醫療服務僅限於網絡醫生，消費者投保前宜向保險顧問或客戶服務員查詢網絡醫生名單，看看自己平日幫襯的醫生是否在名單之上。

門診保險保費方面，成人35歲至55歲的保費多數沒有分別，但小朋友保費有機會較成人高，如圖表1中信諾及香港人壽計劃。而友邦全程守護健康保包含癌症治療及康復惠益，所以保費亦隨年齡上升。

在看完基本保障後，我們再看看下表不同門診保險的額外保障。

圖表2：門診保險保障比較
以下列產品中較高級別的計劃作比較 

    點擊圖片放大

門診以外的附加保障
部分門診保險都附有物理治療及跌打保障，常做運動的朋友可以留意。此外，門診亦加添不同的保障元素，當然保費亦有可能提高。例如：

  • Blue提供牙科服務，涵蓋口腔檢查及洗牙。
  • 蘇黎世「智樂人生」設有每年有一次免費身體檢查。消費者要留意其身體檢查項目是否適合及足夠。
  • 藍十字、信諾、保誠將保障延伸至門診手術（須經網絡醫生建議）。常見手術門診包括腸鏡、割痔瘡等。上述產品賠償金額較高者為信諾，每症保障15,000港元，每保單年度上限則為10萬港元。消費者於進行門診手術前，宜先了解清楚賠償是否足夠。
  • 友邦全程守護健康保更提供癌症保障。以普通房為例，每年賠償限額為20萬港元，終身限額則為60萬港元，包括全數賠償癌症治療，並提供每日400港元住院現金惠益（最多90日）等等。

只有少部份產品提及視像診症
隨著視像診症日漸普及，不少人選擇網上睇醫生。9款產品中，只有蘇黎世「健診易」（尊尚計劃）（下稱「健診易」）提及可以索償視像診症。另外，亦有保險公司與醫療機構合作推出網上睇醫生服務，包括Blue Cross和Dr. Go、信諾與Teladoc、保誠及MyDoc，但其門診保險未有提及可否索償。保單持有人如想使用「遙距睇醫生」的服務，宜先向保險公司了解產品是否涵蓋，以免爭議。

門診保險也設有不保事項
與其他保險一樣，門診保障亦設不保事項，常見例子包括因先天性缺陷或疾病導致的治療、與美容有關的治療、蓄意自我毀傷、與懷孕、流產、墮胎有關的治療及慢性疾病。當投保人本身存在已有疾病的話，或屬不保事項之列。消費者除了需要留意「不保事項」之外，還需要注意「投保年齡」、「最高續保年齡」、「等候期」，詳情請參閱以下表格。

圖表3：門診保險比較（投保年齡、最高續保年齡、等候期）

    點擊圖片放大

門診保險「門診」 VS 「入院前後門診」
不時有讀者混淆門診保險的「門診」，與住院醫療保險所包含的「入院前後門診」之分別。其實入院前後門診是指與住院有關的門診，舉例，陳先生入院照腸鏡前30天向專科醫生了解手術，可獲住院保險賠償；而同期陳先生感冒到普通科，則不屬住院保險範圍，但可經門診保險索償。

註： 
1. AIA友邦全程守護健康保雖然有提供門診保障，但並非純門診保險，亦有提供有關癌症治療之住院保障等等，保費會隨年齡而遞增。 
2. 本文最後更新日期：2023年6月28日。

【文章來源：10Life；原題：【門診保險比較2023】9款產品大比拼 普通科、專科、中醫 收費及保障全披露

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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