【今日優惠精選】尖沙咀免費送韓式雪糕｜ Jollibee國際炸雞日送樂脆雞

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【打工仔福音】盤點香港交通優惠｜搭電車減$1、搭九巴減$2 這張卡車費回贈20%！
本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 韓珍：免費派韓式手作雪糕
炎熱的夏天最適合享受一杯清涼的冰淇淋，韓珍全新推出100%韓式手作雪糕、四種獨特口味 : 馬格利酒、益力多、豆腐、以及Expesso。即日起至7月22日，只需要光臨韓珍用餐，並完成幾個簡單步驟就可以免費食到。
詳情如下:
日期：即日起至7月22日
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地址：尖沙咀寶勒巷6-8號盈豐商業大廈1樓
2. Jollibee：國際炸雞日 買歡樂桶 送樂脆雞
今日（7月6日）是國際炸雞日，當日買歡樂桶(6件)，送多1件樂脆雞。
3. 上海灘：SALE 低至1折
即日起至7月10日，海港城上海灘年度開倉，上海灘的產品設計糅合了傳統與創新，各種家品服飾低至1折。
時間：7月6至7月9日 11:00am-8:00pm；7月10日 11:00am-5:00pm
地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選