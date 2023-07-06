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【今日優惠精選】尖沙咀免費送韓式雪糕｜ Jollibee國際炸雞日送樂脆雞

精明消費 07:30 2023/07/06

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 韓珍：免費派韓式手作雪糕

炎熱的夏天最適合享受一杯清涼的冰淇淋，韓珍全新推出100%韓式手作雪糕、四種獨特口味 : 馬格利酒、益力多、豆腐、以及Expesso。即日起至7月22日，只需要光臨韓珍用餐，並完成幾個簡單步驟就可以免費食到。

詳情如下:
日期：即日起至7月22日
-追蹤 @Hancham.offical
-Like & Share 此貼文
-出示你的 IG Story 給韓珍員工
地址：尖沙咀寶勒巷6-8號盈豐商業大廈1樓

 

    點擊圖片放大

2. Jollibee：國際炸雞日 買歡樂桶 送樂脆雞

今日（7月6日）是國際炸雞日，當日買歡樂桶(6件)，送多1件樂脆雞。

    點擊圖片放大

3. 上海灘：SALE 低至1折

即日起至7月10日，海港城上海灘年度開倉，上海灘的產品設計糅合了傳統與創新，各種家品服飾低至1折。

時間：7月6至7月9日 11:00am-8:00pm；7月10日 11:00am-5:00pm
地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓
 

 

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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