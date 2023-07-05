一半外賣員另有全職　最看重彈性工時、收入潛力

戶戶送公布最新調查指，近半外送專員認為賺取額外收入（49％）和工作彈性（47％）是從事外送工作的兩大推動力。 工作彈性（86％）、方便（64％）和賺取收入的機會（50％）為外送專員與戶戶送合作的主要原因。超過一半（54％）受訪者同時與其他食物及生活百貨外送服務平台合作，其中一半人目前有全職工作。

一半人有全職工作 做外送為賺外快

調查在4月進行、訪問共 1,792 名戶戶送外賣員，結果顯示，疫情期間市民對外送服務需求有所增加，同時部份外送專員要應付經濟負擔，促使68％受訪外送專員於過去三年內才開始與美食及生活百貨外送服務平台合作。

大部分受訪者表示，從外送工作中賺取的收入有助補貼其整體收入，並有一半受訪者目前有一份全職工作。超過一半的受訪者（56％）表示，不足一半的收入來自美食及生活百貨外送工作，超過三分之一甚至（37％）表示，他們少於四分之一的收入來自外送工作。

據戶戶送數據顯示，近一半（46％）的外送專員平均每週在美食及生活百貨外送服務平台工作時間不到10小時，反映外送專員的工作頻率不高，並且工作時間靈活，從事外送服務主要為賺取額外收入。

首要考量工作彈性及收入潛力

調查稱，當外送專員選擇與哪些外送服務平台合作時，最關心的是靈活工時（48％），其次為賺取收入的潛力（32％）以及即時支付的選項（14％）。

近一半（49％）受訪者表示，增加收入來源為他們從事外送工作的動力。不少學生和家庭主婦希望賺取額外收入的同時，能夠平衡生活上其他需要，例如工作和學習（20％）以及照顧父母、孩子或其他家庭成員（17％）。

對於厭倦了傳統就業架構的人而言，外送工作帶來的新收入機會具有一定吸引力，並為失業人士（15％）提供了緩衝時間，協助他們渡過經濟不景下的挑戰。

福利最重視個人意外保險

88％受訪者表示，當他們在外送工作中遇到問題時，會直接與戶戶送平台聯繫，而87％的人對平台的回應感到滿意。

31％的受訪者認為，相比起其他福利，如技能提升機會（11％）、一般外送專員支援（23％）等，個人意外保險是他們最爲重視的。

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