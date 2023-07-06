【理財加油站】愈有錢、生活滿意度愈高　但香港除外

現在你的生活幸福嗎？生活各方面都有可能對幸福感造成影響，其中，生活環境及經濟狀況無疑是影響較大的因素。然而，不同國家之間由於經濟發展各異，國民的生活幸福感也會有較大區別。

大部分地方GDP愈高 人民對生活愈滿意



為了研究國家之間生活滿意度及幸福指數，聯合國自2012年開始，每年發佈《世界幸福報告》最新數據，至今已經十餘年。這是世界首份以幸福為基礎的國際調查報告，報告中還介紹了世界各國幸福和痛苦的成因以及國家政策所帶來的影響。



報告採用Our World in Data 的圖表（如下）呈現了世界各國的人均GDP及生活滿意度的對比，圖1的縱軸（Y軸）表示「生活滿意度」，用0至10來衡量，0表示最不滿意，10表示最滿意，也就是分數愈高，對生活感到愈滿意；橫軸（X軸）則表示人均國内生產總值（人均GDP），人均GDP愈高，國家愈富裕，人民收入也愈高。圖1中的圓點大小表示人口的數量，圓點愈大，國家人口愈多，圓點不同的顔色則代表不同的地區。

圖1: 世界各國生活滿意度 VS 人均GDP

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表1：10個國家及地區生活滿意度及人均GDP比較

（按生活滿意度由於低到高排列）

國家 生活滿意度 人均GDP（美元計算） 香港 5.31 56,154 中國內地 5.82 16,316 韓國 5.95 42,336 日本 6.13 40,232 新加坡 6.59 93,397 法國 6.66 42,321 英國 6.80 42,676 美國 6.89 59,920 冰島 7.53 52,376 芬蘭 7.80 47,154 註︰人均GDP已根據通脹調整 資料來源︰Our World in Data

人均GDP較高水平之中 香港人最不快樂

由圖1可見，散點圖整體呈傾斜向上的趨勢，表明人均GDP愈高的國家，國民的生活滿意度愈高。從散點圖的分佈也不難發現，集中在右上角的國家，基本都是人均GDP和生活滿意度都高的發達國家，而集中在左下角的基本是兩者都較低的發展中國家。

結合圖1和表1可見，香港人均GDP在世界中屬於中上水平，達到56,154美元，然而與同級別人均GDP的其他國家相比，香港的生活滿意度及幸福指數最低，其他國家生活滿意度均大於6水平，新加坡的生活滿意度是6.59，美國是6.89，接近7水平，芬蘭的生活滿意度高達7.80，而人均GDP更低過香港，可見香港市民的生活並不是太具幸福感。

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