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【打工仔福音】盤點香港交通優惠｜BoC  Pay減$2、雲閃付減$1

精明消費 12:45 2023/07/20

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對香港的打工仔而言，無可避免的通勤費用佔日常生活開支的一大部分，返工慳錢絕對是一門學問。本網整合市面上的乘車優惠，希望幫到各位讀者節省乘車開支，慳得一蚊得一蚊！

1. BoC  Pay：搭巴士減$2、揸車隧道費優惠$40

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BoC Pay用戶無論搭車、揸車都有優惠，使用「乘車碼」搭城巴、九巴及龍運巴士，每程車費滿10元即減2元；搭電車每程車費滿3元即減1元，優惠期至8月31日，每名客戶於每個曆月可使用上述各3次。

此外，用BoC Pay於易通行指定儲值戶口單筆增值滿300元即減40元，優惠期由即日至8月8日，每名客戶最多可以使用1次。

2. 雲閃付：搭車減$1

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即日至12月31日，用雲閃付APP港鐵乘車碼搭乘港鐵，或用乘車碼搭乘九巴、龍運、城巴、香港電車，每程賞1元乘車賞供下次使用乘車碼時抵扣。每名用戶每天最高可獲2次。乘車賞可累計使用，每程最高抵扣金額爲該單程車費的一半。乘車賞有效期為發出日起計14天。

3. Visa：搭電車減$1

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港島區街坊和打工仔要留意！Visa與香港電車聯手宣布，為慶祝Visa付款正式在電車啟動，7月6日至12月31日期間，乘客凡使用Visa乘客凡使用Visa感應式信用卡、扣賬卡和預付卡，或通過電子錢包綁定Visa卡繳付電車車費，可享3元減1元折扣優惠。

要留意，此優惠於推廣期內名額有限，並以先到先得方式分配及提供。優惠派發以名額使用情況及餘額而定，並且每天於名額派發完畢時結束。

4. 星展信用卡：搭九巴減$2

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即日至9月30日期間，乘搭全港九巴或龍運巴士並以DBS COMPASS VISA繳付單程車費滿10元，可享2元現金回贈。每位持卡人於推廣期內每個曆月最多可享現金回贈10次。

請注意，現金回贈設名額合共300,000個，先到先得，額滿即止（每個曆月設名額100,000個）。所有以電子錢包付款的簽賬（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay除外）均不適用於計算合資格交易。優惠不適用於非由九巴及龍運營運的巴士班次及路線K12、K14、K17及K18。

5. JCB信用卡：九巴/龍運巴士回贈20%

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在DBS COMPASS VISA以外，即日起至2023年12月31日，乘客憑JCB信用卡以感應式付款繳付九巴及龍運巴士車費，可以得到20%車費回贈，不適用於JCB的扣賬卡和預付卡，該行亦沒有透露回贈上限。

不過要留意，以信用卡支付車資是無法獲取政府交通津貼。JCB回贈將會於兩個曆月內自動誌入相關信用卡戶口，並會列明在信用卡的月結單上。

6. Citi八達通：車費回贈15%

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Citi八達通白金卡持有人，只要每月任何類別簽賬滿3,000元或以上，當月的交通費（包括港鐵、巴士、渡輪、電車、綠色專線小巴）可獲回贈15%，每月回贈上限300元；如果每月簽賬滿10,000元，隧道、增值「易通行」、泊停車場同咪錶也可獲5%回贈，連同15%的交通費回贈，每月上限為500元。

值得留意，此信用卡乘客不論單次繳費乘搭交通工具，或是購買月票，均可按照有關交通費總額申領政府交通津貼，十分吸引。

7. 工銀亞洲信用卡：九巴/龍運巴士車費回贈20%

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工銀亞洲伙拍九巴推出「ICBC•KMB 銀聯雙幣卡」，持卡人將個人八達通綁定至此卡後，並以憑綁定的八達通繳付交通費用，每月憑卡簽賬消費滿1,000元或以上，就可以得到20%九龍巴士及龍運巴士車費回贈，每月上限400元，優惠期即日至至2023年12月31日。

此外，乘客不論單次繳費乘搭九巴及龍運，抑或購買「九巴月票」，均可按照有關交通費總額申領政府交通津貼。要留意，九巴路線K12﹑K14﹑K17及K18均不適用於此優惠。有關回贈將於持卡人完成上述條件之月份後3個月內存入指定信用卡基本卡賬戶內。附屬卡所賺取之回贈將一併存入指定信用卡基本卡賬戶內。

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