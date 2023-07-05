  • 30°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 21:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為什麼學不會理財？5個最常見理財盲點︰千萬別再說「錢沒了再賺就會有 」

個人增值 20:30 2023/07/05

分享：

分享：

在理財路上常常遇到的問題，就是總是難以達到開支及存款目標。儘管一直下定決心想要理財，但就經常發現自己無法取得任何成效，事實上，問題主要出在「理財盲點」上。理財專欄作家、《為什麼你學不會理財：10個理財的底層邏輯，助你邁向財務自由》作者，李寧子（栗子拿鐵），指出不人少聽完很多理財道理，卻依然學不會理財，一個很重要的原因，是缺乏相應的投資理財知識。

李寧子指出因為不懂理財，就容易亂作投資，導致虧損，感覺受騙就更不敢理財；或不花一分錢、直接放在銀行，長此貶值，白白浪費掉金錢的價值，一直陷入不會理財的惡性循環。很多人都誤解理財的目標，她指出學習投資理財的目的，不過是為了兩個字——自由，並點出5個最常會遇到但卻常常被忽視的理財盲點：

盲點1︰搞錯存錢順序
很多人都總是在花掉錢之後才開始想著要存錢，這樣的順序是錯誤的。存錢守則是先存後花，這是絕對不能改變的。大部分人在一開始都會經歷工作、獲得薪水這個起步階段，但有些人會停留在這個階段，有些人則會利用這個階段的收入為自己未來的財富打下基礎，積少成多。你的未來財富，其實都是從你現在的薪水開始累積。

盲點2︰總是說「錢沒了沒關係，再賺就會有！」
這樣的想法是錯誤的。錢的確可以再賺，但時間是有限的。如果把錢花在不必要花費上，那麼浪費的不僅僅是金錢，還有寶貴的時間。此外，錢的複利效應也是必須要考慮的因素，要珍惜每一分錢，並好好規劃。

盲點3︰不做好預算
很多人從來不編列預算，覺得自己存不了錢的原因，是因為賺的錢太少。其實真相是，就算有再多錢，到月底一樣會花得一分不剩。預算是你的財務藍圖，能夠讓你按照自己預估的計畫來花錢。制定財務預算，能夠讓你在收入和開支之間取得平衡，更有效率地花錢，達成理財上的目標。

盲點4︰拚命存錢，卻不知如何花錢
存錢固然很好，但是如果只是把錢放在銀行裡而不去消費，那麼錢也就失去了它的意義。理財不是讓大家不花錢，而是學會聰明地花錢。適當的消費是為了更好地鼓勵自己，適當的投資是為了穩定地積累財富，花出去的每一分錢，都可以是有回報的。

盲點5︰把別人短期獲得的報酬，看成自己長期會有的獲利。
投資有風險，不是每個人都可以在短期內賺到高額回報。我們不能因為看到別人獲得的短期報酬而盲目跟風，而忽略了風險和長期收益的平衡。投資需要有計劃和策略，需要選擇適合自己的投資方式和風險承受能力，保持冷靜和耐心，不要被市場波動所左右。

以上這些理財盲點，常常被人忽略或者沒有意識到它們的存在。理財不是一朝一夕的事情，需要長期的規劃和執行。只有了解和避免這些盲點，才能更有效地實現理財目標，讓自己的財務狀況更加穩定和健康。

相關文章︰

逃離「窮忙」困境　有錢人都懂得用錢買時間

有錢人和你不一樣︰7條致富紀律 「嬰兒學步致富法」　別以為有錢就能奢侈

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

逃離「窮忙」困境　有錢人都懂得用錢買時間
今日
逃離「窮忙」困境　有錢人都懂得用錢買時間
購物時按「原價」判斷平貴？ 「錨定偏見」可致經濟損失
2023/07/04
購物時按「原價」判斷平貴？ 「錨定偏見」可致經濟損失
儘早討論遺產規劃　律師︰現在傷感情　好過上法庭
2023/07/04
儘早討論遺產規劃　律師︰現在傷感情　好過上法庭
提早退休引發「財務焦慮」？美夫婦存逾3千萬元退休　卻坦言厭倦節儉生活
2023/07/03
提早退休引發「財務焦慮」？美夫婦存逾3千萬元退休　卻坦言厭倦節儉生活
提早退休不一定要很有錢　3種退休類型　你想「星巴克挺你型」還是「富到流油型」？
2023/07/02
提早退休不一定要很有錢　3種退休類型　你想「星巴克挺你型」還是「富到流油型」？
被動收入 儲蓄 經濟 壓力 養生 財務自由 香港 銀行

下一篇文章

「中國有選擇性投資機會」　瑞士寶盛︰這個板塊會有出色盈利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

有錢人的「金錢調撥法」︰喜歡就盡情花、不在乎的省到盡　一架車用近20年
有錢人的「金錢調撥法」︰喜歡就盡情花、不在乎的省到盡　一架車用近20年
【職場智慧】銷售人員都要「少說話」？　留意一個重點　提高交易可能性！
【職場智慧】銷售人員都要「少說話」？　留意一個重點　提高交易可能性！
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
迪士尼發燒友1,500件珍藏拍賣！16萬買小飛象機動座椅　樂園垃圾筒高達3萬元
迪士尼發燒友1,500件珍藏拍賣！16萬買小飛象機動座椅　樂園垃圾筒高達3萬元
逃離「窮忙」困境　有錢人都懂得用錢買時間
逃離「窮忙」困境　有錢人都懂得用錢買時間
華爾街實習生時薪940元　近7萬人爭崩頭　錄取率僅約0.5%
華爾街實習生時薪940元　近7萬人爭崩頭　錄取率僅約0.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款