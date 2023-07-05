為什麼學不會理財？5個最常見理財盲點︰千萬別再說「錢沒了再賺就會有 」

在理財路上常常遇到的問題，就是總是難以達到開支及存款目標。儘管一直下定決心想要理財，但就經常發現自己無法取得任何成效，事實上，問題主要出在「理財盲點」上。理財專欄作家、《為什麼你學不會理財：10個理財的底層邏輯，助你邁向財務自由》作者，李寧子（栗子拿鐵），指出不人少聽完很多理財道理，卻依然學不會理財，一個很重要的原因，是缺乏相應的投資理財知識。

李寧子指出因為不懂理財，就容易亂作投資，導致虧損，感覺受騙就更不敢理財；或不花一分錢、直接放在銀行，長此貶值，白白浪費掉金錢的價值，一直陷入不會理財的惡性循環。很多人都誤解理財的目標，她指出學習投資理財的目的，不過是為了兩個字——自由，並點出5個最常會遇到但卻常常被忽視的理財盲點：



盲點1︰搞錯存錢順序

很多人都總是在花掉錢之後才開始想著要存錢，這樣的順序是錯誤的。存錢守則是先存後花，這是絕對不能改變的。大部分人在一開始都會經歷工作、獲得薪水這個起步階段，但有些人會停留在這個階段，有些人則會利用這個階段的收入為自己未來的財富打下基礎，積少成多。你的未來財富，其實都是從你現在的薪水開始累積。

盲點2︰總是說「錢沒了沒關係，再賺就會有！」

這樣的想法是錯誤的。錢的確可以再賺，但時間是有限的。如果把錢花在不必要花費上，那麼浪費的不僅僅是金錢，還有寶貴的時間。此外，錢的複利效應也是必須要考慮的因素，要珍惜每一分錢，並好好規劃。

盲點3︰不做好預算

很多人從來不編列預算，覺得自己存不了錢的原因，是因為賺的錢太少。其實真相是，就算有再多錢，到月底一樣會花得一分不剩。預算是你的財務藍圖，能夠讓你按照自己預估的計畫來花錢。制定財務預算，能夠讓你在收入和開支之間取得平衡，更有效率地花錢，達成理財上的目標。

盲點4︰拚命存錢，卻不知如何花錢

存錢固然很好，但是如果只是把錢放在銀行裡而不去消費，那麼錢也就失去了它的意義。理財不是讓大家不花錢，而是學會聰明地花錢。適當的消費是為了更好地鼓勵自己，適當的投資是為了穩定地積累財富，花出去的每一分錢，都可以是有回報的。

盲點5︰把別人短期獲得的報酬，看成自己長期會有的獲利。

投資有風險，不是每個人都可以在短期內賺到高額回報。我們不能因為看到別人獲得的短期報酬而盲目跟風，而忽略了風險和長期收益的平衡。投資需要有計劃和策略，需要選擇適合自己的投資方式和風險承受能力，保持冷靜和耐心，不要被市場波動所左右。

以上這些理財盲點，常常被人忽略或者沒有意識到它們的存在。理財不是一朝一夕的事情，需要長期的規劃和執行。只有了解和避免這些盲點，才能更有效地實現理財目標，讓自己的財務狀況更加穩定和健康。

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