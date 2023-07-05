「中國有選擇性投資機會」　瑞士寶盛︰這個板塊會有出色盈利

瑞士寶盛發佈2023年年中市場展望報告，該行表示，目前經濟增長和通脹的「降溫」仍在繼續，預期明年通脹下降。在全球股票方面，雖然在各個板塊中都不難找到優質成長股，但這類股票在資訊技術和通訊板塊的比例很高。另外，隨著亞洲市場環境的改善，今年下半年新興市場股票應該會出現有吸引力的投資機會，該行認為中國存在選擇性的投資機會。

預期通脹下降

該行表示，發達經濟體的經濟活動處於高水平導致通脹下降的速度低於預期，儘管如此，通脹仍在下降。一個簡單的數據說明了一切：截至2023年5月，美國年度通脹史無前例地連續11個月下降。展望未來，貨幣政策緊縮、信貸環境收緊、大宗商品價格下降以及貿易流動的疏通將繼續釋放通脹的壓力。2022年美國平均通脹為8%，但2023年可能在4%左右，明年通脹可能還會進一步放緩。

通訊板塊：買入時機

該行表示，在股票方面，成長板塊中，繼續將關注重點放在資產負債表穩健、利潤率高和現金流充沛的公司，這些公司在通脹觸頂和債券收益率下行的環境中應會表現良好。雖然在各個板塊中均不難找到優質成長股，但這類股票在資訊技術和通訊板塊的比例很高。

通訊板塊裡有相當多元化的公司，但其中最重要的兩個子板塊是：

互聯網和數碼廣告公司

傳統電信營運商

最近的季度業績顯示線上廣告市場正在觸底，這個領域的一些巨頭公司的估值目前仍處於市場均值水平，甚至存在折讓，該行認為這是不合理的。這個行業中的一些大市值股有進一步上漲的空間，如果這些公司保持削減成本和資本支出，那麼它們的盈利應會加速增長，股價也會表現良好。

傳統電信營運商板塊中的公司雖然增長前景較為平淡但也更穩定。此外，這些公司在經濟低迷時期的盈利往往有韌性，所以在充滿挑戰的經濟環境下，它們能提供良好的價值和穩定性，總體而言，預期通訊板塊在2023年有出色的盈利。

中國有選擇性投資機會

新興市場股票今年迄今的表現相當糟糕，受業績疲弱和盈利預期下調的拖累。鑒於投資者普遍存在避險情緒，該行認為，新興市場股票的前景仍然有挑戰性，因此暫時保持謹慎投資。儘管如此，今年下半年新興市場股票有追趕的空間，在美元走軟、政策寬鬆以及中國經濟恢復的東風下，能提供有吸引力的入場機會。

該行表示，維持對中國的「中性」評級，並繼續建議選擇性策略。預測中國股指給出正回報，但可能需要更多經濟基本面改善的證據來說服市場，也需要地緣政治更明朗些。另外，中國國有企業股票有估值上修的潛力，可以交易持有至年底前。

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