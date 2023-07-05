【MPF】強積金上半年靠美股翻身　回報比港股多20%！懶人基金都好過港股？

上半年完結了，你的強積金表現如何呢？雖然有讀者不喜歡這制度每月強制供款，但說到低是自己的資產，若果不好好配置，短短半年的回報原來可以相差20%！

MPF歷來最大的首半年差異

說的是美股基金與港股基金的差距。積金評級（MPF Ratings）的最新數據顯示，上半年整體強積金投資回報為3.07%，而美國股票基金是近1個月、近3個月和上半年表現最佳的強積金資產類別；相反，香港及中國股票基金表現最差，兩者的首半年的回報相差約20.5%，是強積金有史以來最大的首半年差異！

以下是各基金類別上半年的表現︰

基金類別 上半年平均 第二季平均 6月份平均 美國股票 +15.93% +7.75% +6.37% 環球股票 +12.99% +5.03% +5.15% 歐洲股票 +12.56% +1.27% +3.9% 核心累積基金（預設投資策略基金） +9.12% +3.14% +3.27% 混合資產（61至80%股票） +4.28% -0.58% +2.82% 混合資產（21至40%股票） +2.4% -1.41% +1.06% 亞洲股票 +2.35% -1.39% +2.67% 貨幣市場基金 +1.48% +0.68% +0.25% 債券基金 +1.26% -1.88% -0.35% 保證基金 +1.13% -0.55% +0.04% 香港及中國股票 -4.57% -7.91% +3.99% 註︰留意上述為整個類別的平均表現，非個別基金表現。 資料來源︰積金評級

上圖可見，美股基金、環球股票基金及歐股基金在上半年平均都有雙位數升幅，第二季及6月份都是名列前茅。

值得一提是俗稱「懶人基金」的DIS之中的「核心累積基金」，上半年平均升9.12%，令人眼前一亮。原來不去選擇基金配置，自動選入懶人基金，竟然有排名第4的回報。

中港股票半年跌近5%

香港及中國股票基金上半年跌4.57%，第二季跌7.91%，都是包尾，比懶人基金、債券基金、保證基金等更差。

積金評級主席叢川普指出，香港及中國股票基金是強積金最大的資產類別，市場佔有率約 21% 。2023 年開始時，內地經濟一片樂觀，但這種樂觀情緒已被對增長放緩的擔憂取代。

上半年表現最佳的基金︰

基金 上半年表現 宏利MPF北美股票基金 +26.59% 中國人壽樂休閒環球股票基金 +25.05% 中國人壽美國股票基金 +23.94% 宏利MPF歐洲股票基金 +20.62% 萬全-美國股票基金 +19.64%

上半年表現最差的基金︰

基金 上半年表現 景順-中港股票基金 -9.03% 滙豐／恒生-中國股票基金 -8.31% 萬全-香港股票基金 -8.01% 宏利-安聯香港基金 -7.97% BCT（行業）香港股票基金 -7.53%

最好與最差的基金，短短半年已有35%的差距，現在明白積極管理MPF的重要性了。

值得留意是，強積金乃跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

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