【MPF】強積金上半年靠美股翻身　回報比港股多20%！懶人基金都好過港股？

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上半年完結了，你的強積金表現如何呢？雖然有讀者不喜歡這制度每月強制供款，但說到低是自己的資產，若果不好好配置，短短半年的回報原來可以相差20%！
MPF歷來最大的首半年差異
說的是美股基金與港股基金的差距。積金評級（MPF Ratings）的最新數據顯示，上半年整體強積金投資回報為3.07%，而美國股票基金是近1個月、近3個月和上半年表現最佳的強積金資產類別；相反，香港及中國股票基金表現最差，兩者的首半年的回報相差約20.5%，是強積金有史以來最大的首半年差異！
以下是各基金類別上半年的表現︰
|基金類別
|上半年平均
|第二季平均
|6月份平均
|美國股票
|+15.93%
|+7.75%
|+6.37%
|環球股票
|+12.99%
|+5.03%
|+5.15%
|歐洲股票
|+12.56%
|+1.27%
|+3.9%
|核心累積基金（預設投資策略基金）
|+9.12%
|+3.14%
|+3.27%
|混合資產（61至80%股票）
|+4.28%
|-0.58%
|+2.82%
|混合資產（21至40%股票）
|+2.4%
|-1.41%
|+1.06%
|亞洲股票
|+2.35%
|-1.39%
|+2.67%
|貨幣市場基金
|+1.48%
|+0.68%
|+0.25%
|債券基金
|+1.26%
|-1.88%
|-0.35%
|保證基金
|+1.13%
|-0.55%
|+0.04%
|香港及中國股票
|-4.57%
|-7.91%
|+3.99%
|註︰留意上述為整個類別的平均表現，非個別基金表現。
|資料來源︰積金評級
上圖可見，美股基金、環球股票基金及歐股基金在上半年平均都有雙位數升幅，第二季及6月份都是名列前茅。
值得一提是俗稱「懶人基金」的DIS之中的「核心累積基金」，上半年平均升9.12%，令人眼前一亮。原來不去選擇基金配置，自動選入懶人基金，竟然有排名第4的回報。
中港股票半年跌近5%
香港及中國股票基金上半年跌4.57%，第二季跌7.91%，都是包尾，比懶人基金、債券基金、保證基金等更差。
積金評級主席叢川普指出，香港及中國股票基金是強積金最大的資產類別，市場佔有率約 21% 。2023 年開始時，內地經濟一片樂觀，但這種樂觀情緒已被對增長放緩的擔憂取代。
上半年表現最佳的基金︰
|基金
|上半年表現
|宏利MPF北美股票基金
|+26.59%
|中國人壽樂休閒環球股票基金
|+25.05%
|中國人壽美國股票基金
|+23.94%
|宏利MPF歐洲股票基金
|+20.62%
|萬全-美國股票基金
|+19.64%
上半年表現最差的基金︰
|基金
|上半年表現
|景順-中港股票基金
|-9.03%
|滙豐／恒生-中國股票基金
|-8.31%
|萬全-香港股票基金
|-8.01%
|宏利-安聯香港基金
|-7.97%
|BCT（行業）香港股票基金
|-7.53%
最好與最差的基金，短短半年已有35%的差距，現在明白積極管理MPF的重要性了。
值得留意是，強積金乃跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。
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欄名 : MPF理財