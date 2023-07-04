比特幣ETF申請大熱　在香港如何投資虛擬資產？

近日SEC 對虛擬貨幣行業進行嚴厲監察，分別指控虛擬貨幣交易所幣安(Binance)和Coinbase違反聯邦證券法，但傳統金融巨企依然對比特幣感興趣，甚至擴大它們在比特幣相關的業務。

多家機構提交比特幣現貨ETF申請

貝萊德早前申請上市比特幣現貨ETF，如是次申請通過，將會是美國首隻上市比特幣現貨ETF。繼貝萊德提交上市申請後，其他基金公司也陸續提交申請，包括 Invesco和WisdomTree。富達亦為其比特幣現貨ETF (Wise Origin Bitcoin Trust) 向SEC提交了申請文件。富達於2021年時已曾申請推出比特幣現貨 ETF，但最終於2022年被SEC拒絕，是次為重新提交申請。是次各大資產管理公司陸續提交比特幣現貨ETF申請，有望為投資者提供一個受監管而不用直接自行購買比特幣現貨的投資工具，有助未來推動虛擬貨幣普及化，讓更多投資者接觸和認識比特幣，帶動比特幣需求和增長。

滙豐近日允客戶買賣虛擬資產ETF

政府自2022年10月發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言後，陸續訂定相關的政策和方針。現時香港已有上市的虛擬資產期貨ETF，ETF投資於相關虛擬資產的期貨，包括CME比特幣期貨和CME以太幣期貨，與虛擬資產價格相關性甚高。

最近香港滙豐銀行 （00005） 亦允許它們的客戶買賣香港上市的虛擬資產期貨ETF，為香港第一間允許客戶買賣香港上市的虛擬資產期貨ETF的銀行。除了推出加密貨幣服務外，匯豐銀行還推出了虛擬資產投資者教育中心，讓投資者了解虛擬貨幣的潛在風險。有望相信香港其他銀行將陸續允許它們的客戶買賣相關ETF，令更多投資者接觸到和認識虛擬貨幣。

此外，由本年6月1日開始，在香港經營業務或積極地向香港投資者推廣其服務的中央虛擬資產交易平台，均須獲證監會發牌並受其監管。證監會預計，下半年將會有持牌虛擬資產交易平台供零售投資者參與交易。

政府層面推動助行業發展

有調查顯示超過一半機構投資者認為未有明確的監管是他們投資虛擬貨幣時的考慮因素之一，其次是其波動性和市場操縱風險等。世界各地監管機構開始密切監察虛擬貨幣行業，愈來愈多金融機構推出相關投資工具，甚至有政府層面的推動，均有利虛擬貨幣行業長遠的發展。

如投資者欲尋找相關的投資工具，可考慮上文提到的香港上市的虛擬資產期貨 ETF，ETF受證監會監管，讓投資者以便利的投資渠道參與與虛擬資產有關的投資。

【關於作者】蕭佩鈴（Christy Siao）現任為三星資產運用（香港）有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士（計量金融）學位。

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