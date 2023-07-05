【今日優惠精選】友和勁抵加購低至37折｜自取Pizza即享半價

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 友和：7月限定 加購品低至37折

由即日至2023年7月31日，在友和YOHO網店／門店購物（指定產品及加盟商戶產品除外），不限消費金額，即可以低至37折優惠價換購指定產品（每張訂單只限換購款產品）：

+ 199元換購：IRIS OHYAMA PCF-HD15 空氣對流靜音循環風扇(藍色)（原價338元）

+ 399元換購：IRIS OHYAMA IH 陶瓷塗層易潔鑊3件套裝（原價999元）

+ 399元換購：Siroca電子控溫手沖咖啡壺 SK-D171（原價1,099元）

+ 499元換購：IRIS OHYAMA 可拆式鑽石塗層IH易潔鑊9件套裝（原價899元）

詳情可參閲：按此

同時，由即日至2023年7月31日，在友和YOHO網店／門店購物滿2000元（指定產品及加盟商戶產品除外），即可以99元換購KOIZUMI離子平衡風筒KHD-9910（原價609元）。

用AlipayHK付款 送總值50元優惠券

另外，由即日起至8月31日，於AlipayHK應用程式內的友和YOHO品牌頁領券，即可獲得20元優惠券。憑券於友和YOHO網站消費滿500元，並選擇AlipayHK付款，即可扣減20元。使用20元優惠券後，會再收到AlipayHK通知，到指定頁面領取30元優惠券。客人只需在AlipayHK線上商戶，消費滿600元，即可享30元折扣優惠。

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2. Pizza-Box：自取大薄餅即享半價

即日起至7月31日，於 Pizza-BOX 門店訂購外賣自取正價大薄餅，並出示以下優惠圖片，即可享半價優惠。

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3. Don Don Donki：屯門店2周年 低至52折優惠

DON DON DONKI屯門市廣場店兩周年慶典，由即日起，屯門市廣場店每星期都有不同優惠和禮品回饋給大家，優惠更低至52折，現在買滿388元或以上還可以獲得限量版紀念襟章(款式隨機)。

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撰文：hket小編

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