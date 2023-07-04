迪士尼發燒友1,500件珍藏拍賣！16萬買小飛象機動座椅　樂園垃圾筒高達3萬元

迪士尼作為充滿幻想的世界，是不少人的童年回憶及情感寄托，對於迪士尼樂園愛好者來說，樂園的每一樣東西，都可以是追逐的珍品，就如美國迪士尼「發燒友」，一名終極收藏家近日就有1,500件珍藏於網上拍賣，例如小飛象機動座椅、手繪鬼屋拉伸畫、真人大小的車輛、連垃圾筒都定價3萬元，即看更多拍賣詳情及價錢︰

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這位收藏家Joel Magee，被收藏界稱為「玩具偵察員」，他的收藏是世界上最大的個人迪士尼樂園/迪士尼公園收藏。他的展覽正在加利福尼亞州伯班克市中心購物中心舉行展覽，展出超過 1,500 件即將進行拍賣的物品，起價低至 50 美元，大多數都上千美元起。

展覽中最熱門的歡迎的物品之一，是來自鬼屋景點的舊品，包括標誌性遊樂設施電梯中的原創拉伸畫，以及小飛象騎乘車輛等等，最終售價可能高達 20 萬至 30 萬美元，而樂園裡的垃圾桶也要價 5,000 到 6,000 美元，海報可能要價 50,000 到 60,000 美元。

樂園垃圾桶高達4000美元(看圖片逐一介紹及價錢)

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除了以上這些珍貴的物品外，還有許多讓人驚嘆的迪士尼景點海報收藏，馬吉擁有園裡不同景點的海報，許多樂園道具等等，展現了迪士尼樂園的精髓和歷史。



小飛象座騎 估價為10萬至20萬美元(約港幣79萬至157萬)

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在迪士尼樂園的最初幾年，上圖小飛象車輛被設計成帶有可上下移動的鉸接耳朵。然而，機械問題常常導致耳朵無法移動，因此在 20 世紀 60 年代中期，車輛被重新設計為固定耳朵，令可活動的耳朵成為絕版，即看上圖耳朵詳情。上述座椅長約 5 英尺，寬 12 英尺，高 5.75 英尺。

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美國迪士尼鬼屋機動手繪布 估價均為8萬至10萬美元(約港幣63萬至79萬)

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迪士尼樂園鬼屋景點中使用的原創手繪畫布拉伸肖像，這些肖像是鬼屋最早時期的極其罕見和搶手的物品。 當電梯下降時，肖像會「拉伸」以露出完整的圖像。 然而，持續的「拉伸」最終會對畫布造成一些磨損，令到這些肖像需要更換。 在該景點的早期，這些肖像都是由幻想工程師Marc Davis設計的手繪圖像，而後來的版本是印刷的，連鬼屋的機動椅亦預估為3萬至5萬美元(點開查看)。

美國迪士尼自製移動卡車 估價為10萬至20萬美元(約港幣79萬至157萬)

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最大型的物品是最早期的 Global Van Lines 移動卡車，是美國小鎮大街上的地標，更出現在迪士尼樂園明信片、玩具以及無數照片和家庭視頻中，成為熱門的拍照地點。 這輛早期的迪士尼樂園車輛由著名的想像工程師Bob Gurr在 20 世紀 60 年代初建造，最初幾年可以運行，然後在 1970 年代中期改裝為靜態展示車。估價為10萬至20萬美元，約港幣79萬至157萬。

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小時候Joel Magee每週都會在電視上觀看《迪士尼奇妙世界》，但從未去過迪士尼樂園，也從未想過收藏，直到他在一次玩具展上遇到了一名出售迪士尼樂園文物的男子，並被迷住了，「當時，我買不起太多。我買了幾件，但這就是一切的開始」，至今有逾6000件收藏，今次只是展示了一部份。Joel Magee系列可謂有史以來最大的迪士尼收藏，由即日至7月16日於美國加州伯班克市中心購物中心開放免費參觀，並在7月17至19日進行網上拍賣，任何人都可以參與。

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