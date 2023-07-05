中小企融資難　銀行如何善用「替代數據」助降成本？

香港擁有超過340,000家中小型企業，佔商業機構數目的98%以上[1]。儘管中小企在提供就業機會和推動經濟增長方面，發揮着重要作用，但他們相比規模較大的企業，一般資源及人手較少。因此，即使今年市道轉趨活躍，中小企或見營業收入增加，但仍有機會遇上資金回籠慢、營運現金不足等問題。若中小企打算申請融資以作周轉不容易，因為處理單據及整理文件提交給銀行均耗時耗力。

新營運模式衍生大量交易數據

隨着越來越多的企業進行轉型，許多企業已經能夠利用最新的網上貿易和物流平台，取得新訂單、進行交易及管理發貨付運等工作。由於使用這些平台會產生大量的貿易及交易數據，業界領先的銀行已率先與這些貿易及物流平台合作，利用「替代數據」批出額度，令中小企更容易獲得貿易融資。這是一種新發展的貿易融資方式，可以幫助企業減少申請時所花的人力物力，增加融資的靈活性，並降低整體融資成本。

傳統方法手續繁複、欠靈活

傳統上中小企就每批交易申請銀行的貿易融資，需要以人手整理數以百計的客戶採購訂單、發票及單據等證明文件，以證明他們確實與客戶進行交易，並預計會在未來收到付款。他們將這些文件送到銀行，銀行職員同樣需要以人手方式，檢驗與核實相關單據，當中涉及大量的人力物力，而且審批需時。

由於手續繁複，中小企往往因為人手有限，未能調撥資源提交銀行所需證明文件進行貿易融資。一些企業縱使能提交文件，他們為省卻麻煩，多會評估未來業務情況，一次過申請一批較長期、大額的融資。這做法往往欠缺靈活性。遇上生意轉旺，資金可能不足應付需要；若未能盡用，則白付了利息。

電子化申請 簡化程序節省成本

新方法下，中小企用戶得以運用自身貿易數據，例如採購訂單、貨物付運單據等資料，直接以電子方式即時申請融資，省卻要以人手處理數以百計單據的問題。

對銀行而言，利用電子數據簡化了信貸評估程序，令中小企可以更快及更容易獲得貿易融資。同時，銀行可透過數據預測分析能力，利用發票數據評估中小企的財務狀況，並根據實際未收賬的發票金額，每日靈活地更新中小企獲批的可用額度。

對企業而言，他們到業務真正有需要時才申請融資，款項在短時間內過賬，省卻以往需要多付的利息，並能更靈活地控制融資金額及還款時期。這對於中小企，尤其是快速消費品和餐飲業公司而言，是更快捷及具成本效益的貿易融資方案。

這種無紙化的貿易融資方式，不單為中小企省卻多次提交證明文件的麻煩，亦為業務走向數碼化及可持續發展創造有利條件，並進一步增強其業務的靈活性。下期我們會討論現時那些平台已推行新方案，以及當中的操作程序。

【關於作者】陳蓮花（Sandy Tan）為星展銀行（香港）企業及機構銀行執行董事及生態系統業務部主管，負責統籌銀行的商業合作夥伴關係。她在星展銀行集團工作超過20年，並於2019年到香港出任現職，與頂尖電子商務、供應鏈管理和金融科技企業推展創新合作夥伴計劃。

備註：

[1] Small and medium enterprises (SME)

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App