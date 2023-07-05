  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中小企融資難　銀行如何善用「替代數據」助降成本？

博客 12:30 2023/07/05

分享：

分享：

香港擁有超過340,000家中小型企業，佔商業機構數目的98%以上[1]。儘管中小企在提供就業機會和推動經濟增長方面，發揮着重要作用，但他們相比規模較大的企業，一般資源及人手較少。因此，即使今年市道轉趨活躍，中小企或見營業收入增加，但仍有機會遇上資金回籠慢、營運現金不足等問題。若中小企打算申請融資以作周轉不容易，因為處理單據及整理文件提交給銀行均耗時耗力。

新營運模式衍生大量交易數據

隨着越來越多的企業進行轉型，許多企業已經能夠利用最新的網上貿易和物流平台，取得新訂單、進行交易及管理發貨付運等工作。由於使用這些平台會產生大量的貿易及交易數據，業界領先的銀行已率先與這些貿易及物流平台合作，利用「替代數據」批出額度，令中小企更容易獲得貿易融資。這是一種新發展的貿易融資方式，可以幫助企業減少申請時所花的人力物力，增加融資的靈活性，並降低整體融資成本。

傳統方法手續繁複、欠靈活

傳統上中小企就每批交易申請銀行的貿易融資，需要以人手整理數以百計的客戶採購訂單、發票及單據等證明文件，以證明他們確實與客戶進行交易，並預計會在未來收到付款。他們將這些文件送到銀行，銀行職員同樣需要以人手方式，檢驗與核實相關單據，當中涉及大量的人力物力，而且審批需時。

由於手續繁複，中小企往往因為人手有限，未能調撥資源提交銀行所需證明文件進行貿易融資。一些企業縱使能提交文件，他們為省卻麻煩，多會評估未來業務情況，一次過申請一批較長期、大額的融資。這做法往往欠缺靈活性。遇上生意轉旺，資金可能不足應付需要；若未能盡用，則白付了利息。

電子化申請 簡化程序節省成本

新方法下，中小企用戶得以運用自身貿易數據，例如採購訂單、貨物付運單據等資料，直接以電子方式即時申請融資，省卻要以人手處理數以百計單據的問題。

對銀行而言，利用電子數據簡化了信貸評估程序，令中小企可以更快及更容易獲得貿易融資。同時，銀行可透過數據預測分析能力，利用發票數據評估中小企的財務狀況，並根據實際未收賬的發票金額，每日靈活地更新中小企獲批的可用額度。

對企業而言，他們到業務真正有需要時才申請融資，款項在短時間內過賬，省卻以往需要多付的利息，並能更靈活地控制融資金額及還款時期。這對於中小企，尤其是快速消費品和餐飲業公司而言，是更快捷及具成本效益的貿易融資方案。

這種無紙化的貿易融資方式，不單為中小企省卻多次提交證明文件的麻煩，亦為業務走向數碼化及可持續發展創造有利條件，並進一步增強其業務的靈活性。下期我們會討論現時那些平台已推行新方案，以及當中的操作程序。

【關於作者】陳蓮花（Sandy Tan）為星展銀行（香港）企業及機構銀行執行董事及生態系統業務部主管，負責統籌銀行的商業合作夥伴關係。她在星展銀行集團工作超過20年，並於2019年到香港出任現職，與頂尖電子商務、供應鏈管理和金融科技企業推展創新合作夥伴計劃。

備註：

[1] Small and medium enterprises (SME)

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股下半年點走？ 蘋果市值破3兆美元後部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳蓮花(Sandy Tan) 星展銀行(香港)有限公司企業及機構銀行執行董事

欄名 : 共創數碼生態圈

虛擬銀行 創業 雲端 市場拓展 數碼轉型 星展銀行 經濟 餐飲 運輸 採購

上一篇文章

下半年按息走勢推演︰P息跟加、新批按息將升至4厘

下一篇文章

比特幣ETF申請大熱　在香港如何投資虛擬資產？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

經濟衰退風險延後　憧憬加息周期完結的投資策略
經濟衰退風險延後　憧憬加息周期完結的投資策略
企業以AI提升員工數碼體驗的7個要點
企業以AI提升員工數碼體驗的7個要點
買收息股要避免的3大陷阱
買收息股要避免的3大陷阱
IT男擬大灣區退休　2000萬資產足夠每月6萬支出嗎?
IT男擬大灣區退休　2000萬資產足夠每月6萬支出嗎?
比特幣ETF申請大熱　在香港如何投資虛擬資產？
比特幣ETF申請大熱　在香港如何投資虛擬資產？
如何透過年金自製退休長糧？ 靈活安排入息、額外保障
如何透過年金自製退休長糧？ 靈活安排入息、額外保障
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款