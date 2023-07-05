逃離「窮忙」困境　有錢人都懂得用錢買時間

對於時間和金錢，大環境總是給予大家一些固定的思維模式。例如，一定要「貨比三家」，花時間去比價，直至找到最便宜的價錢才購買，但事實是，在比價的過程中所耗費的時間與我們所省下的金錢有可能不成比例，這個行為將變得沒有意義。於是就形成一種「窮忙」的社會現象，感覺每天都很忙，但沒有賺到錢的同時，生活也過得不如預期，只剩下「忙」。

如何讓自己在「窮忙」的生活中鬆綁？首先要清楚時間的價值往往大於金錢，你永遠可以賺到更多錢，但無法賺到更多的時間。然而，金錢就不一樣，只要時間充裕，就可以去賺更多的錢，由此可見，時間才是最寶貴的。對於生活中一些瑣事，若然可以「用錢買時間」的方式解決，不僅可以節省更多時間，還可以提升生活幸福感，將更多時間留出來做更多有意義的事情。

哪些事情值得「用錢買時間」？

生活中也不是每件事情都值得用錢買時間，但在權衡利弊後，如果發現用錢比用時間解決某件事情更划算，就不必為所用的錢感到心痛。

1. 不必用太多時間貨比三家

承接上文，當一樣物品價錢相差不多時，沒有必要花大量時間去節省一些價值不對等的錢。例如，購買一件便宜的衣服，商家之間只差一兩元，但花了幾天時間對比，仿佛用盡一切努力換來的結果才是值得的。但這一兩元根本不值得用幾天時間來交換，如果當初沒有比較，這些時間可能已經做了更多令自己開心的事情，帶來的無論是情緒價值或額外收入都比節省的一兩元更值得。

2. 將生活瑣事外包

生活中一些耗時的小事可以選擇花錢交給別人做，例如，每個星期請一次專人清潔家裏，不僅可以減輕心理壓力，還可以為自己騰出更多休閒時間，不至於在忙碌工作之餘，還要為家務操勞，增加生活幸福感，也為自己創造更多時間實現額外收入。

3. 租或買更接近公司的樓

到底要住得離公司近，但用錢更多的住宅，還是選擇距離公司較遠但用錢較少的住宅？這其實視乎距離和兩種選擇的支出差距，如果每天上下班的通勤時間達到3小時，而兩處住宅的月租／每月供款只相差2000元至3000元，那麽可能「用錢買時間」更值得。

4. 報讀培訓課程 快速熟習

如果想學習一種新技能或考取一些專業證書，往往需要查找一些資料以了解測試的規則和題目，這時靠自己熟悉一切可能需要更多時間，如果想節省時間，快速熟習這項技能的考試規則和重點知識，可以選擇一些專家的培訓課程，可能達致事半功倍效果。

5. 花錢去除常用App廣告

現在很多App都會在使用前或使用期間彈出廣告，需要等待數秒或數分鐘才可繼續使用，如果是一些工具類的常用App，這些廣告的出現可謂一大阻礙，可以選擇花錢去除這些廣告，讓日常操作更順暢更省時。

關於「用錢買時間」的例子在生活中數不勝數，關鍵是要令時間和所節省的錢成比例，若兩者失衡，要選擇更有利的一方，花錢換取時間不總是一種浪費。

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