經濟衰退風險延後　憧憬加息周期完結的投資策略

經歷各地央行去年加快加息後，通脹有所下跌，美聯儲重視的個人消費開支平減指數下跌至2年低位。這數據也印證了市場對通脹有望回落而令美聯儲快將完成加息的預期。在通脹回落及經濟溫和增長預期下，支持市場的樂觀情緒，令股票市場造好。

美經濟衰退風險延後 而非消失

儘管美國出現經濟衰退的風險正在下跌，但不代表已經完全消失。參考過去每次孳息曲線出現倒掛時，衰退是必然出現，而倒掛自去年開始已經出現。此外，紐約聯儲推算美國未來一年經濟衰退的機會率，高於過往4次加息周期。因此，現時只能說經濟衰退風險正在延後而非消失。比較能反映未來前景的美國10年期債息，自去年第四季觸及高位4.2%後，持續回落約到現在的3.8%附近水平。

債券回復對沖股市功能 預期樂觀

去年股票及債券同步下跌後，債券於今年第二季已開始回復其對沖股市功能。美國國債是加息周期最先見底的資產，在過去4次的加息周期見頂後的3及6個月，主要債券指數普遍錄得正回報。然而美國就業市場現時仍然強韌，加息周期完成的時點仍難以判斷，惟現時市場共識是加息周期將於下半年踏入尾聲，預期將支持債券的表現。

若通脹未有明顯回落下，相信加息預期仍然反覆。由於現時高評級債券的息率處於偏高水平，即使利率短期內仍有上升壓力，預期偏高息率能緩衝利率上升對債價下跌的影響。當利率回落時，存續期帶來的價格效應將為債券帶來票息以外的潛在回報。所以在股票市場的波幅下，投資者可趁股市高位時減持股票及增加債券比例，以降低組合波幅並提高收益。

趁股市高位減持股票、增持債券

除了債券受惠於利率見頂外，在加息停止後，往往股票市場的升勢能延續至減息之時。由於貨幣政策是按經濟冷暖而作出調節，現時部分國家選擇暫停加息以觀察高利率下對經濟增長的影響，部分亞洲國家更傾向繼續以寬鬆貨幣政策刺激經濟。由於各地政策寬緊度不同，故投資組合上可配置於不同地域以捕捉潛在機會。

參考過去表現，亞洲股市表現與美元呈負相關性，當美國加息周期進入尾聲而衰退還未出現，預期美元息差優勢將逐漸下降，從而利好亞股表現。亞洲股市中，日經225指數已升至1990年以來高位，估值雖然較歐美國家為低，但近日已回升至過去5年平均。惟值得留意當地經濟復甦與股市走勢仍有所偏離，特別是工資漲幅與通脹關係，故地域上應以亞洲太平洋捕捉潛在機會。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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