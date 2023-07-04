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【今日消費精選】鴻星中菜早茶指定點心$3.8 ｜韓式鮮果雪條免費派發

精明消費 07:30 2023/07/04

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.鴻星中菜：9點半前指定點心 $3.8

    點擊圖片放大

設觀塘及旺角東分店的鴻星中菜，推出早市$3.8點心優惠，每位茶芥可以$3.8優惠價享用上述點心1份，詳情向店員查詢。

2.免費派發 Binggrae Freshs Premium 雪條

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- Binggrae Freshes Premium士多啤梨雪條/扁桃雪條/熱情果雪條

4/7/2023 12:30開始 尖沙咀海防道
7/7/2023 12:30開始 灣仔行人天橋 地鐵站A5出口
11/7/2023 12:30開始 觀塘中海日升中心
14/7/2023 12:30開始 旺角西洋菜南街/豉油街
*派完即止  *包裝有機會變動
**如有改動, 不會另行通知

3.MUJI季度折扣優惠

Muji最新季度折扣優惠，有機棉毛巾接近半價起(18元，原價$30)，男女裝都有減價，拖鞋帽子等應節衣物亦有優惠:

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撰文 : hket小編

欄名 : 今日消費優惠

時裝服飾 電子支付 家品 餐廳情報 網購平台 著數優惠 商場活動 美容 網上購物 無印良品

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