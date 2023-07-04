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儘早討論遺產規劃　律師︰現在傷感情　好過上法庭

個人增值 08:30 2023/07/04

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美劇《繼承之戰》（Succession）第四季最近迎來大結局，帶動觀衆熱議遺產繼承話題。Lifehacker網援引律師的建議指，遺產規劃是幫助應對損失的必要過程，其中的決定有可能會導致親人之間關係緊張和溝通不暢。為避免出現各種問題，最好在父母尚在世時就討論遺產規劃。雖然公開討論或會令感情受到傷害，但同時可避免演變成法庭上的糾紛。

明確溝通遺囑執行人人選

美國遺產規劃諮詢公司Trust & Will的副法律顧問Mitch Mitchell告訴Lifehacker，如果父母育有多個子女，通常由其中一位子女擔任遺囑執行人，而執行人的其他兄弟姐妹必須遵守遺囑上的規定。這意味著父母必須決定由誰來負責當執行人，這一點需要在父母尚在世時深入討論。這不僅是為了讓執行人準備好進入這個角色，也是為了讓其他兄弟姐妹為他們的角色做好準備。

Mitchell從事遺產規劃和遺囑認證工作長達十年，他表示，許多不和都起源於有關遺囑執行人的爭論，家人之間常常會爭吵：由誰來負責遺囑執行、為什麼他們是執行人，以及執行人是否願意主動提供其所擁有的全部信息。

那麽，如何避免交惡？Mitchell説，要儘早進行清晰、主動的溝通。以下是討論遺產規劃的幾條建議。

公開討論遺產決定和理由

Mitchell列舉了這樣一個場景︰一個母親指定排行中間的孩子，而不是最年長的孩子，作為他們的遺產執行人。這可能是因為這個孩子與父母住得最近，或者媽媽覺得他/她最有責任感，等等。母親做出這個決定的理由是什麼並不重要，重要的是這是她的遺產和她的決定。

Mitchell建議，不僅要做好決定，還要準備好做出決定的理由。即使這不是每個家庭成員都會做出的選擇，父母也可以通過公開討論，讓每個人都有時間來處理，從而緩和打擊。即使你的家庭迴避談錢，現在也是解決這一禁忌的時候了。如果想克服討論錢的不適感，Mitchell建議用一種新的心態去看待這件事，可以這樣想：這是你的家人在説「嘿，我愛你，我希望你這樣處理我的遺產。」

主要目標是確保：父母去世前，所有決定都已做出，並得到了充分理解。Mitchell的首要建議是：不應該有任何出乎意料的事。這樣，當兄弟姐妹們被迫處理行政事務時，就不會發生內訌了，只需處理一些基本細節：進入賬户和遵守遺囑。

遺囑基本細節

下面是對這些細節的一瞥：

  • 文件： 你父母的重要財務文件在哪裏？它們是最終版本嗎？誰可以訪問它們？
  • 健康： 你父母對長期護理的願望是什麼？誰來做臨終決定？是否為他們的臨終關懷和喪葬費用預留了資金？
  • 個人財產： 將如何分割？房子歸誰？共同持有的資產將如何管理？
  • 責任： 誰將幫助處理遺產？兄弟姐妹中的一個是否會比另一個承擔更多的責任？
  • 繼承權： 繼承的資金將如何分配？這些資金是存放在銀行還是經紀公司？
  • 債務： 你的父母是否有大量債務？債務是否會轉移給一個或多個兄弟姐妹？

儘早溝通是避免爭執的關鍵

儘早溝通是避免冗長和無關爭執的關鍵。Mitchell説，當有人感到失望時，感情受到傷害是不可避免的，但它不一定會演變成遺囑認證法庭上的全面糾紛。他表示，兄弟姐妹之間「這不公平」的心態並不會隨年齡的增長而消失。人們可以通過現在打開討論遺產的話題，使艱難的對話變得容易一些，否則就太晚了。

相關文章︰分配遺產7大常犯錯誤 免爭家產/為後代著想 律師提醒勿拖至最後一刻

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