「現金為王」再惹熱議！施羅德︰現金長遠難贏通脹

我們應抱着「現金為王」抑或「持續投資」的策略？再有機構加入這個討論。施羅德投資策略研究部主管Duncan Lamont撰文，指出現金在長遠難以跑贏通脹。

文章題為《當現金存款利率高達5%，為何仍要投資於股市？》，文章以英國為例，指儲蓄利率在過去12個月增長三倍，英國存戶的年息率亦高逾5%，英國民眾將資金存入個人儲蓄戶口(ISAs)的比率創下5年新高。那麼，投資者是否應該降低風險，將資金存放在較穩定的儲蓄戶口呢？

無法確保現金長時間保值

Duncan Lamont認為，現金固然能夠提供其票面價值，現時持有100英鎊，在未來幾年仍會是100英鎊，但關鍵是我們不能確保現金能否保值。在低通脹環境下，貨幣在某程度上確實能保持其價值，但在高通脹環境下價值則會迅速下跌。時間是關鍵。短期而言，現金確實能抵禦通脹，但長線而言，即使處於低通脹環境，持有現金亦會有所損失。

1926年至2022年期間，股票和現金跑贏通脹的比例圖

施羅德以上圖為例，指出在較短期間（例如3個月或以內），現金和股票跑贏通脹的可能性相距不大。但長線來看，兩者差距最終只會愈擴愈大。大部份時間，現金儲蓄能跑贏通脹比率為60：40。若持倉20年，股票投資回報跑贏通脹機率達100%。換言之，在過去96年的每一個20年期間內，股票都能提供高於通脹的回報率。即使股市在短期内存有風險，但股票投資都能在長遠上擊退通脹。

但施羅德亦指出，持有現金的原因有很多，每個存戶的存款時間亦有所不同。「應否投資於現金」並不是一個能簡單回答的問題。選擇投資於股市而非現金的投資者，亦需要做好應對波動市況的準備。

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