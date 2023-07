有錢人的「金錢調撥法」︰喜歡就盡情花、不在乎的省到盡　一架車用近20年

很多人以為理財是一種限制,要好好規劃每分錢的用法,嚴格遵守理財計劃才會成功。積累財富通常意味著做出犧牲,為了善用金錢,每日大小事都會問自己「應該買這個嗎?不應該花錢買的」,變成在苦惱中做出決定。積累更多財富的目標,本應是為了喜歡和開心的生活。白手起家的百萬富翁、《I Will Teach You to Be Rich》作者,節目 《如何致富》主持人Ramit Sethi就為此提出簡單的金錢規則,令花錢的決策變得非常容易,他更指「應該在喜歡的事情上花更多的錢。」

「金錢調撥法」 重新定義應使則使

Ramit Sethi 提出「金錢調度法」(Money Dial)的理念,即在喜歡的事物上花更多的錢,而在不那麼重要的事物上削減支出。這個理念的關鍵在於在某些領域中降低金錢調度,以提高其他領域的水平,只要首先履行財務責任,就可以毫不內疚地花剩下的錢。他建議將資金分配到四個類別:固定成本(如租金)、應急儲蓄、投資(如退休計劃),以及最後的「無愧」消費(如旅行和外出就餐),划分的金錢可以根據自己的情況調整數字,比如儲蓄 10%,投資 20%等等,做法非常簡單。

喜歡的事支出無上限

但相應削減其他開支

Ramit Sethi的「金錢調撥法」,對一些為每日的心情,帶來更多的快樂或舒適的開支不設限。一些人會無限量地花在健身課程上,甚至是早上的咖啡,例如他個人會選擇在健身、圖書和籌款活動方面不限開支,進行「無愧疚」消費,他亦必定會為預訂飛行時間超過四個小時訂商務艙。他指出調配法規則不是限制性,而是要為自己的喜好負責。他指:「我在喜歡的事物上花錢可以很大方,但對不在乎的事情開支卻很冷酷無情。」他至今仍然在開著一架 2005 年大學畢業後買給自己購買的Honda Accord 汽車。

Ramit Sethi指,「在生活中,有沒有什麼要付錢的事情是總是會令你說好? 如果是這樣,就要確保自己能夠負擔得起。」因為金錢不僅僅是購買物品。更重要的是能創造意義,是生活富有的核心。他舉例,喜歡購買書籍,可以無限增加在這個領域的支出,一個人為了觀看最喜歡的作者演講,買更多的書籍獲得前排座位,亦是「無愧疚」的消費之一,但變相亦要就在其他領域中削減開支。

理財概念延伸至人生決策

Sethi 建議這些理財概念應該超越財務範疇,延伸到人生決策中,這些決策可能不直接與金錢有關,但對生活質量和財務狀況有著巨大的影響。例如,決定與正確的人結婚是一個重要的財務決策,因為投資時間在關係中同樣重要。堅守一些理財策略和建議,是旨在實現財務自由的同時,享受生活中最重要的事物。透過制定只屬於自己、獨一無二的理財規則、令到金錢「為你服務」,找對生活目標,才能更掌控自己的財務分配,過上真正富足的生活。

相關文章︰「低調奢侈」成最新富人潮流 說不出的有錢格調 平平無奇才最「貴」

「低調奢侈」成最新富人潮流 說不出的有錢格調 平平無奇才最「貴」

到銀行有這2個習慣 一眼看穿 你是有錢人還是普通人

=====

理財真實個案分析,立即免費下載《香港經濟日報》App