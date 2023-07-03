有錢人的「金錢調撥法」︰喜歡就盡情花、不在乎的省到盡　一架車用近20年

很多人以為理財是一種限制，要好好規劃每分錢的用法，嚴格遵守理財計劃才會成功。積累財富通常意味著做出犧牲，為了善用金錢，每日大小事都會問自己「應該買這個嗎？不應該花錢買的」，變成在苦惱中做出決定。積累更多財富的目標，本應是為了喜歡和開心的生活。白手起家的百萬富翁、《I Will Teach You to Be Rich》作者，節目 《如何致富》主持人Ramit Sethi就為此提出簡單的金錢規則，令花錢的決策變得非常容易，他更指「應該在喜歡的事情上花更多的錢。」

「金錢調撥法」 重新定義應使則使

Ramit Sethi 提出「金錢調度法」（Money Dial）的理念，即在喜歡的事物上花更多的錢，而在不那麼重要的事物上削減支出。這個理念的關鍵在於在某些領域中降低金錢調度，以提高其他領域的水平，只要首先履行財務責任，就可以毫不內疚地花剩下的錢。他建議將資金分配到四個類別：固定成本（如租金）、應急儲蓄、投資（如退休計劃），以及最後的「無愧」消費（如旅行和外出就餐），划分的金錢可以根據自己的情況調整數字，比如儲蓄 10%，投資 20%等等，做法非常簡單。

喜歡的事支出無上限

但相應削減其他開支

Ramit Sethi的「金錢調撥法」，對一些為每日的心情，帶來更多的快樂或舒適的開支不設限。一些人會無限量地花在健身課程上，甚至是早上的咖啡，例如他個人會選擇在健身、圖書和籌款活動方面不限開支，進行「無愧疚」消費，他亦必定會為預訂飛行時間超過四個小時訂商務艙。他指出調配法規則不是限制性，而是要為自己的喜好負責。他指：「我在喜歡的事物上花錢可以很大方，但對不在乎的事情開支卻很冷酷無情。」他至今仍然在開著一架 2005 年大學畢業後買給自己購買的Honda Accord 汽車。

Ramit Sethi指，「在生活中，有沒有什麼要付錢的事情是總是會令你說好? 如果是這樣，就要確保自己能夠負擔得起。」因為金錢不僅僅是購買物品。更重要的是能創造意義，是生活富有的核心。他舉例，喜歡購買書籍，可以無限增加在這個領域的支出，一個人為了觀看最喜歡的作者演講，買更多的書籍獲得前排座位，亦是「無愧疚」的消費之一，但變相亦要就在其他領域中削減開支。

理財概念延伸至人生決策

Sethi 建議這些理財概念應該超越財務範疇，延伸到人生決策中，這些決策可能不直接與金錢有關，但對生活質量和財務狀況有著巨大的影響。例如，決定與正確的人結婚是一個重要的財務決策，因為投資時間在關係中同樣重要。堅守一些理財策略和建議，是旨在實現財務自由的同時，享受生活中最重要的事物。透過制定只屬於自己、獨一無二的理財規則、令到金錢「為你服務」，找對生活目標，才能更掌控自己的財務分配，過上真正富足的生活。

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