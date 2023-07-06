醫院工程建造一鍵提速 “M”字藥方是關鍵

本港各大小的公私營基建，於各個工程施工階段，機電工程可謂貫穿整個建築周期。一般而言，業內人士普遍以「風火水電」統稱機電工程四大工作範疇，即是通風和空調、消防、供水及排水，以及電力系統。如果將鋼筋水泥比喻為建築的骨架，那麼機電工程則是遍佈建築全身的神經系統、血液循環系統，關乎著建築的日常運作。

隨着創新科技迅速發展，政府鼓勵業界採用高效建築，除組裝合成建築法（Modular integrated construction, MiC）外，機電裝備合成法（Multi-trade Integrated Mechanical, Electrical and Plumbing, MiMEP）亦多用於新建築項目，以提升建造業的生產力和成本效益，特別是在機電工程複雜的醫院工程項目上，機電裝備合成法（MiMEP）發揮著至關重要的作用。



MiMEP省時省力更環保



機電裝備合成法（MiMEP）將整個機電設施分成多個組件，在工廠完成組件部分，通過全面的測試後，才運送至工地組裝，雖然其背後原理並不複雜，但卻為建築業界帶來革新性的效率轉變。除了將現場安裝工序減至最少，降低建造材料損耗及大幅减少工地勞動力需求，且不受工地限制的影響，大大縮短建造時間。

由於MiMEP可作標準化產品設定，以及透過精準科技提升工序流程，如以激光切割取代傳統人工操作等，相較傳統做法亦更高質量和更加安全，減少了地盤內的高危工序，相應提高工地安全。加上MiMEP組件安裝較傳統施工簡單，方便後續維修保養，並有助降低工程對周遭居民和環境所帶來的影響。

▲ 水泵模組預先在工廠完成切割、焊接及組裝等工序，再送到工地進行安裝和接駁。

利用創科協助醫院原址重建



廣華醫院重建一期項目是政府第一個十年醫院發展計劃的首單工程，亦是一個甚具挑戰性的民生工程。項目位處油麻地鬧市區，毗鄰學校、酒店及一級歷史古跡（東華三院文物館），周邊環境複雜，對施工時煙塵及噪音控制要求 更為嚴苛，加上涉及的機電設備繁多，而施工空間有限及工期趕急，工程難度可想而知。

▲ 廣華醫院重建計劃第一期新大樓已竣工。工程團隊應用多項新技術，確保項目環保、安全、高品質如期交付。

工程團隊引入機電裝備合成法，利用建築資訊模擬（BIM）技術對天台冷凍水喉進行MiMEP模組化設計，對地盤整個施工過程進行模擬，以及將水喉切割、燒焊、保溫等工序轉移至工廠預製完成，相較傳統模式，工期由五個月縮短至三個月，達致更快速、更環保、更安全的目標。此外，工程人員可透過無綫射頻識別系統（RFID）快速翻查到如預製件尺吋及安裝位置等詳細資料，更能掌握技術監控生產及安裝過程，提升品質監控。

▲ 工程團隊在設計過程中應用建築信息模擬技術，提升天面冷氣水喉模組設計的準確度。

勇於嘗試 成就更多可能



透過機電裝備合成法提升機電工程的效率、品質和安全，在香港其實絕非新鮮事。早在2020年初疫情嚴峻之際，本港的防疫設施引進MiMEP技術，令工程進度和效率得以大大提升。當時全球首家全MiC負壓隔離病房傳染病醫院——北大嶼山醫院香港感染控制中心，正正應用約千個MiMEP組件代替現場傳統安裝，包括裝配式排風管、裝配式雪種喉、一體式風櫃、裝配式線槽等，助力項目僅用不到4個月便完成傳統3至4年的建設流程。

▲ 北大嶼山醫院香港感染控制中心按照香港永久建築的標準進行設計及施工，僅用不到4個月完工並順利交付，樹立了香港快速設計及建造的標杆。

▲ 將各專業機電安裝進行模組化設計，實現工廠化生產，提高安裝質量和施工效率。

共同協作 引領變革



政府近年推動支持業界更廣泛採用「組裝合成」建築法，除了行政長官在2022年《施政報告》提出成立跨部門督導委員會，專責統籌「組裝合成」和「機電裝備合成法」等高效建築的發展，今年《財政預算案》亦公布預留了3千萬元，研究於青衣興建首座先進建造業產業大樓，當中包括給營運者設立鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場及預製生產工場等用途。

隨着社會發展基建工程不斷，未來對機電裝備合成法的需求將變得更加殷切，因此具備數字化管理，自動化生產及低碳化為導向的智能工廠，對於推動MiMEP的應用和發展甚為關鍵。在大灣區豐富的配套資源和相宜的人工成本下，借助內地科技研發人才，與設計團隊、數字化生產工廠緊密結合，MiMEP亦會有更大的發揮空間。

機電工業化轉型是建造業界的必經之路，香港工程項目在應用機電裝備合成法技術上有着不少經驗和成功案例，未來中建香港將會繼續向業界推廣MiMEP，提高工程效率、品質和安全性，為本港的建築行業帶來更多的創新和改革。

作者介紹：

祝偉俊先生現為中國建築機電工程有限公司總經理，在機電工程管理方面有42年經驗，畢業於香港大學，並取得香港大學工商管理碩士學位，他亦是香港工程師學會資深會員。