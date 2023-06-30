【開心香港】 7.1商戶優惠、免費交通合集| 送10萬杯Starbucks、1萬個巨無霸

為慶祝香港特別行政區成立26周年，各大商家紛紛推出慶祝優惠活動。例如麥當勞送出1萬個巨無霸、starbucks送出10萬杯咖啡、萬寧保健品滿$100減$50等。另外，百佳超級市場、惠康、周生生、友和家電等亦推出了不同優惠，讓市民盡情享受購物樂趣。此外，海洋公園也推出夏日優惠門票，讓大家在炎炎夏日中避暑消暑，盡情玩樂，即看下文詳情:

1.麥當勞送出1萬個巨無霸

香港零售管理協會7月1日至8月31日舉辦「香港開心購物節」，聯同近150個品牌、合共約6,000間零售商舖，送出價值約15億元禮品及優惠，當中包括「免費禮遇」、「體驗式禮遇」及「購物禮遇」3大禮遇。市民除可獲購物折扣或優惠，商戶亦送出逾130萬份免費禮品，包括starbuck送出10萬杯咖啡、麥當勞送出1萬個巨無霸等，市民可在AlipayHK和AR Lens App平台，以快閃搶券形式取得優惠。

2.Starbucks送出10萬杯咖啡

至於Starbucks，由7月14日起至7月20日，只要在星巴克Starbucks官方Instagram指定帖文上留言，與朋友分享「一起咖啡」的時刻，就有免費歎咖啡，詳情及參加方法將於稍後時間在Starbucks官方社交平台公布。

3.百佳92折 贏取1分鐘掃貨

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超市和藥妝店一樣有著數，即日起至8月31日凡於百佳超級市場購買任何產品滿$200，憑優惠券可以即享92折。

另外，由7月14日起至7月27日，於百佳、HKRMA等平台上載購物單據，並回答「你最喜愛百佳的原因」，即有機會獲得掃貨資格。參加者可在1分鐘內任意選購貨品，並贏得所選購的貨物。名額3名。

4.萬寧保健品滿$100減$50

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7月2日至8月31日於萬寧門市購買自家保健產品滿$100，即可憑優惠券減$50。

5.惠康及旗下超市

7月2日至8月31日於惠康消費滿350元減18元、680元即減58元

6.太子珠寶最多減$1000

透過佩戴珠寶首飾，不僅可以為造型增添亮點，更能夠顯得得體高雅，同時還具有保值的特點。太子珠寶鐘錶推出現金折扣優惠，購買珠寶貨品每滿$1,000即減$200，滿$2,000即減$400，餘此類推，限量名額3000個，單一交易最多可獲$1,000現金折扣優惠，全港分店適用。

8.周生生指定足金手飾9折優惠

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香港周生生買正價Charme足金串飾可享9折優惠，優惠名額1000個，最平$657可買到足金串珠。

7.友和家電送$50 限量5000張

家庭電器友和YOHO為配合購物節，推出電子現金券優惠，即日起至31日，在友和YOHO門店及網店購物滿$1000，輸入優惠碼，即可享$50即時折扣，限量5000張。

另外，友和與八達通合作推出門市$20電子現金券，限量優惠券500張，在任何一間友和YOHO門市購物，並以八達通卡單一消費滿$400，即可享$20折扣，優惠期由7月16日至8月31日。

8.夏日消暑優惠 海洋公園門票$233起

海洋公園推出「夏日優惠門票」，訪客可分別以388元及233元購買成人及小童門票入場；水上樂園在7月及8月間，成人及小童門票分別為598元及418元，優惠由7月1日起至9月30日。

7月1日免費交通:

港鐵抽獎：7月1日送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票，抽奬活動將於當日透過MTR Mobile手機應用程式進行。

免費輕鐵及港鐵巴士服務（東鐵線範圍的接駁巴士除外）：進出輕鐵站或登上港鐵巴士時毋須拍卡或付車費

免費電車：7月1日至5日

免費天星小輪：「尖沙嘴-灣仔」航線

免費富裕小輪：「中環-紅磡」航線及水上的士「尖東-灣仔-中環-西九龍（循環線）」航線

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