【加密市場一周】英國批准金融服務與市場法案　新加坡提出數字資產網絡框架

上周，加密貨幣市場交易量升至363億美元。比特幣於周三報30,695美元，一周上升8.4%。以太幣一周上升5.4%，周三報1,888美元。

英國批准金融服務與市場法案

2023年6月19日，金融服務與市場法案（FSMB）獲得英國上議院批准，這意味著該法案將進入最終立法階段。該法案有340頁，原本主要圍繞著穩定幣的監管。隨著法案在議會的推進，被修改成對所有加密貨幣進行監管，並增加了監管加密貨幣推銷的措施。英國希望FSMB能授予監管機構所需的權力，以制定財政部一直在磋商的加密貨幣規則。（資料來源：CoinDesk）

新加坡提出數字資產互通網絡框架

新加坡金融管理局（MAS）發布了一份名為「實現開放和可互通網絡「Enabling Open & Interoperable Networks」的報告，旨在為數字資產提供一個設計開放、具可互通網絡的框架。該報告是MAS和國際結算銀行支付和市場基礎設施委員會 （CPMI）的專家以及各金融機構的合作成果。該報告探討了將CPMI-IOSCO金融市場基礎設施原則應用於不斷發展的數字資產網絡模型。MAS還擴大了「Project Guardian」，涵蓋更廣泛的金融資產類別。匯豐銀行、渣打銀行、星展銀行和花旗銀行等銀行巨頭將進行財富管理、固定收益和外匯等領域的先導研究。（資料來源：CoinDesk）

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,322點，一周上升7.1%；信昇比特幣指數報7,414點，一周上升8.4%；信昇以太幣指數報16,223點，一周上升5.4%; 信昇加密穩定幣報999.79點。信昇比特幣現價指數報30,695點，一周上升8.4%；信昇以太幣現價指數報1,888點，一周上升 5.4%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6322 +7.1% (+417) 信昇加密穩定幣指數 999.79 -0.02977% (-0.29773) 信昇比特幣指數 7414 +8.4% (+576) 信昇以太幣指數 16223 +5.4% (+825) *截至2023年6月28日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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