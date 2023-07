提早退休引發「財務焦慮」？美夫婦存逾3千萬元退休　卻坦言厭倦節儉生活

《財富》雜誌報道,一對美國夫婦Mindy和Carl通過節儉生活和存錢,成功積累了430萬美元(約3,369萬港元)資產,在50多歲時實現提前退休。然而,他們最近坦言已厭倦省吃儉用,表示提早退休帶來的壓力可能大於其價值。

財務焦慮 嫌七百元早餐太貴

報道指,兩人在做客個人理財專家Ramit Sethi的播客《我會教你致富》(I Will Teach You to Be Rich)時說:「我們不想只是一味地把錢堆起來,一直保持吝嗇。我確實根據成本來考慮一切,但我不需要這樣做。我不應該這麽做。」

這對夫婦回憶,有一次一家人出去吃早餐,他們的女兒點了菜單上最貴的菜,標價20美元(約156.6港元),還要付25%的小費,結果三人賬單總金額就達到了99美元(約775.6港元)。雖然這對他們數百萬美元的身家來說並沒有多大損失,但他們還是覺得花了太多錢,引起很大財務焦慮。

習慣形成吝嗇態度 不願花錢

Mindy和Carl表示,他們在成長過程中形成了吝嗇的金錢態度,爲實現財務獨立而花費多年時間儲錢,則又加深了這種心態。FIRE(Financial independence, Retire early,經濟獨立、提前退休)的生活方式,通常會極其謹慎地花錢以消除債務,並優先考慮儲蓄。

兩人靠炒樓達到了今天的成就,投資房地產幫他們儲下1萬美元存款,積累了92.5萬美元資產,並在投資中賺到420萬美元(加上91萬美元的房貸),淨資產總共430萬美元。然而,儘管現在他們已實現財務獨立,卻感到不知所措,害怕花掉辛苦攢下的錢。

Mindy表示,她「在金錢方面持謹慎態度,除了儲蓄之外,對做任何事情都猶豫不決。」「我對投資感到安全,但我不想碰它們,它們是留給未來的。」

專家批FIRE致消費負罪感

Carl說:「我們發現我們的生活可能不太理想,如果某些東西真的讓你快樂,你應該花錢買它。」「我們推遲了一些事情,或者說我們對金錢的考慮太多了,在這一點上,我們可能不應該這麼做。」

Ramit Sethi不認同FIRE運動,他批評其缺陷在於:一旦你實現了目標,往往會陷入一種始​​終節儉的習慣中。他說,這一切都導致了人們對支出的負罪感和對「失去控制」的恐懼。 相反,他認爲人們可以削減那些不會帶來快樂的開支,同時學習如何在產生快樂的項目上進行消費,專注儲蓄和建立財富、創造一個豐富的生活。Sethi鼓勵這對夫婦停止極度節儉的生活方式,多花點錢。

時光寶貴 不該對每項花銷思慮再三

Carl在播客中承認,他們已厭倦財務焦慮,並做出了一些改變。兩人在最近的紐約之旅中第一次「放手」,他們發現自己實際上很喜歡花錢買演出門票和外出就餐。Carl表示,人一天只能做這麼多事,尤其當你變老、來到50歲時,不應該用生命中寶貴的幾分鐘去考慮「要不要花這筆錢」,而是可以用這段時間來做其他事情。「所以,也許任何低於一定金額的購買行爲,你都不應該斟酌再三。你不應該浪費任何思考空間去想它。」

