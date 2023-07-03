【今日消費精選】搶全年免費麥炸雞 | PHD滿額送千島PIZZA

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.麥當勞1年免費麥炸雞

7月3至9日期間，在IG Story發布1張麥炸雞的Pixel圖片，利用「Q&A Sticker」邀請Audience發揮創意提供麥炸雞的新口味建議，參加者需追蹤香港麥當勞IG（@mcdonaldshk）。最有創意的參加者，即可獲McD App「一年免費365份原味麥炸雞（2件）超值套餐」Coupon大獎。

2.7-Eleven滿100減10

享應「香港開心購物節」，由即日至8月31日，7-Eleven便利店買滿100元或以上即減10元。

3.PHD滿180元送千島夏威夷普通批

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即日至8月31日，連鎖薄餅店Pizza Hut及PHD亦有飲食優惠：

Pizza Hut：堂食消費滿180元或以上，即送原味或辣味雞翼1客

Pizza Hut：外賣自取消費滿150元或以上，即送原味或辣味雞翼1客

PHD：凡堂食或外賣自取滿180元，即可免費獲贈千島夏威夷普通批一個

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