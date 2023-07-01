【北上交通】北上坐咩車方便又慳錢？ $25市區直達口岸　比較4大跨境巴士

開關後，各種北上交通方式陸續恢復運行，通常大家會選擇高鐵、港鐵或巴士，不過這幾種方式各有利弊，在價錢和時間方面讓大家難以選擇，究竟哪種方式可以實現慳錢又慳時？

3種方式的利弊

如果選擇高鐵出行，以去深圳為例，在時間方面，雖然西九龍高鐵15分鐘左右就能到達，上車前過關時間難把控，容易錯過班車，加上去到西九龍高鐵站也要一段時間及多花一點交通費。其次，在價錢方面，從西九龍到深圳位於68元至120元不等，去到深圳可能還需要轉深圳地鐵或巴士到目的地，總體而言並不是很便宜。不過，如果是住在西九龍附近，這也是一種較便利的出行方式。

如果選擇坐港鐵到口岸，同樣以深圳為目的地，在時間方面，以紅磡出發為例，一條線都要一個小時，如果要轉線可能需要更多時間。其次，如果遇到人多時間，可能要站到口岸。在價錢方面，大約需要40多元，雖然比高鐵便宜，但比特價巴士還貴一倍。不過好處是不用趕時間，按照自己時間隨時出發。

如果選擇跨境巴士，也是以深圳為目的地，現時主要有4間巴士服務公司可供選擇，分別是環島中港通、中旅巴士、永東直通巴士和全日通巴士，而往返的口岸主要是深圳灣口岸、蓮塘口岸及皇崗口岸。跨境巴士的好處是上車點分佈較多，可以選擇距離自己較近地方上車，節省一筆交通費；其次，與高鐵和港鐵相比最大的好處是，還有跨境巴士24小時都運行，玩到深夜都不怕沒有車回家。

4種巴士的往返口岸、購買方式

1. 全日通巴士

往返口岸：皇崗口岸

價錢：日間：35元，深宵：50元

上車時間：24小時都有車，大概15-20分鐘一班車

購票方式：微信公眾號搜索「全日通巴士」或直接到門市買票（門市地址可查看下面網頁）

詳情可參閲網頁：按此

2. 永東直通巴士

往返口岸：蓮塘口岸、深圳灣口岸、皇崗口岸

價錢：屯門：30元；太子：50元；觀塘、東涌、葵芳及鑽石山：60元

上車時間：實時發車時間也要查看購票網頁，經查看，最遲發車時間是9點前。

購票網：按此

3. 中旅巴士

往返口岸：深圳灣口岸

價錢：屯門、大圍：50元；旺角、太子、港島：60元

上車時間：實時發車時間也要查看購票網頁，經查看，最遲發車時間在晚上7點多，不超過晚上8點。

購票網：按此

4. 環島中港通

往返口岸：深圳灣口岸、皇崗口岸、蓮塘口岸

價錢：新界：50元；九龍、港島：60元-75元之間；香港機場：150元

上車時間：到每個口岸最後班次時間不同，可在網頁中查看具體時間。經查看，由香港機場去深圳灣最遲上車時間是晚上10點半，市區大多數是晚上7點至9點之間。

購票網：按此

25元特價 全程45分鐘

24小時跨境快線推出優惠，其中油尖線有減20元優惠券，如果通過微信公眾號買票，油尖線往返皇崗口岸最低只需要25元（原價：45元），比高鐵和港鐵都便宜一大截，不過用現金或八達通價錢會有所變化。

微信公眾號：尖沙咀 觀塘24小時跨境快線

微信買票：25元

時間及價錢詳情可參閲：按此

如何獲取油尖線20元優惠券？

1. 微信公眾號搜索: 尖沙咀 觀塘24小時跨境快線

2. 點擊右下角「領取優惠」，會自動生成一個優惠碼，然後「點擊領取優惠券」，再「點擊前往使用」。

3. 選擇路線，注意選擇觀塘線沒有優惠

4. 選擇出票方式：日間/深宵

5. 優惠券：領取優惠券的時候已經「複製」，直接「粘貼」即可。

6. 數量: 只能選「1」，再「立即購買」。購票成功後，會有一個「二維碼」，記得截圖，後面上車會用到。

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