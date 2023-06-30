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【高息定存】50萬本金配4厘高息　半年賺來回機票　提早部署過肥年

收息攻略 22:00 2023/06/30

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2023年已過了一半，是時候部署過肥年，現時6至7個月定期存款，4厘高息有以下選擇，用50萬元本金放半年，躺着賺來回歐洲機票，即用2分鐘睇攻略︰

ET至高息
【高息定存】50萬本金配4厘高息　半年賺來回機票　提早部署過肥年
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欄名 : 存款收息

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