【高息定存】50萬本金配4厘高息 半年賺來回機票 提早部署過肥年 收息攻略 22:00 2023/06/30 分享： 分享： 2023年已過了一半，是時候部署過肥年，現時6至7個月定期存款，4厘高息有以下選擇，用50萬元本金放半年，躺着賺來回歐洲機票，即用2分鐘睇攻略︰ ET至高息 【高息定存】50萬本金配4厘高息 半年賺來回機票 提早部署過肥年 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 50萬元做定期存款 現有資金收息$20,000 逾10銀行有4厘（6月30日更新） 今日 50萬元做定期存款 現有資金收息$20,000 逾10銀行有4厘（6月30日更新） 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款2023】信銀國際4.15厘｜盤點逾10銀行「4厘俱樂部」 今日 【定期存款2023】信銀國際4.15厘｜盤點逾10銀行「4厘俱樂部」 10萬元做定期存款 │新資金4.35厘、現有資金收息$4000（6月29日更新） 2023/06/29 10萬元做定期存款 │新資金4.35厘、現有資金收息$4000（6月29日更新） 定期存款邊間好？現有資金最高5厘 港元都有4.2厘 省卻搬錢煩惱（新增不同存期最高息之選） 2023/06/29 定期存款邊間好？現有資金最高5厘 港元都有4.2厘 省卻搬錢煩惱（新增不同存期最高息之選） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 星展銀行 招商永隆 富邦銀行 儲蓄 儲蓄產品 被動收入 收息產品