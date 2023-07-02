【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 精明消費 09:30 2023/07/02 分享： 分享： 北上消費大喜訊! 內地電子支付工具包括支付寶及微信，最新已經接受加入國際信用卡，今集《理財最前線》教大家輕鬆綁定Mastercard同VISA卡，綁完記住要做「關鍵一步」，即用1分鐘看實測示範︰ 理財最前線 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 2023/06/25 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 2023/06/18 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 2023/06/11 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 2023/06/04 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 2023/05/28 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 車票 美食 開箱 萬事達卡（Mastercard，美：MA） 威士卡（Visa，美：V） 著數優惠 手機Apps 科技產品 網上購物 數碼轉型