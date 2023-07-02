【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步

北上消費大喜訊! 內地電子支付工具包括支付寶及微信，最新已經接受加入國際信用卡，今集《理財最前線》教大家輕鬆綁定Mastercard同VISA卡，綁完記住要做「關鍵一步」，即用1分鐘看實測示範︰

欄名 : 理財最前線