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專家說「現金不再為王」　但有錢人仍在囤積現金

個人增值 15:49 2023/06/30

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近日許多大行分析員都說，「現金為王」的策略不再奏效，但最新的數據顯示，富裕人士仍然增加了現金比例。

MarketWatch報道，過去一年中，股價下跌、利率上升、經濟前景不明朗以及持續不斷的經濟衰退，導致高淨值人士改變了投資習慣：他們更傾向於把資金放在現金和現金等價物中，比例創十多年來新高。

富裕人士現金比例高達34%

報導顧問公司凱捷（Capgemini）發布的年度財富報告指，2022年，富裕人士將34%的財富儲存為現金和現金等價物，比上一年的24%上升了10%。而且，現金持有率和利率預計將保持高位。

凱捷金融服務研究院全球負責人Elias Ghanem表示：「我們以前從未見過這種情況，銀行坐擁大量現金，閒置著，等待合適的機會。」「現金持有量從未如此之高，同比增幅也從未如此之高。他們將資金投入短期現金分配、支票賬戶、儲蓄賬戶和存款證。」

避險情緒高 暫緩買股

美國金融諮詢公司Better Money Decisions首席執行官Lorraine Ell表示，一些客戶對是否要投資現金猶豫不決，要求推遲投資股票。她推測，出現這種現象的原因，可能是持有現金和現金等價物的利率較高，同時他們對利率、經濟衰退及兩者對市場的影響感到不確定。她補充說，今年流入交易所交易基金的資金都流向了防禦型股票和債券，而不是進取型股票。

配置更多需要現金的另類投資

財富諮詢公司TwinFocus聯合創始人Paul Karger告訴MarketWatch：「高淨值個人和家族辦公室往往比大多數人持有更多的現金餘額，原因有幾個——主要是為了他們的生活和企業的運營需求。」「他們往往對另類投資進行更高的配置，而隨著時間推移，這些投資通常需要現金融資。」

專家：錯過股市反彈 現金收益跑不贏通脹

MarketWatch指，雖然可以理解，但今年轉向現金對許多人來說代價高昂。Innovator ETFs 研究和投資策略主管Tim Urbanowicz表示，貨幣市場投資者今年迄今可能賺取了 2%-2.5%的收益，完全錯過了股市15%的反彈。

PNC 私人銀行投資董事總經理Andrew Schuler稱，當現金收益率為零時，純粹從投資角度來看，客戶幾乎沒有動力持有現金；現在，考慮到經濟衰退的擔憂和利率大幅上升，許多客户更願意持有收益率在5%左右的現金，而不是在市場上冒險。

但他也表示，這種謹慎的做法有其弊端：「我們確實告訴我們的客户，你沒有看到的風險是購買力的損失。當通脹率為4%-5%時，你的實際收益率就接近於收支平衡。這不太可能達到客户預期的長期投資目標。」

渣打近日也指出，現金收益未來12個月可能見頂，持有現金的優勢將減弱。滙豐此前亦認爲，今年適合持續投資，坐擁現金並不是一個好策略，因爲發達市場的經濟增長和盈利表現可能不像市場憂慮的那樣糟糕。

專家說「現金為王」難勝通脹　但有錢人仍計劃增持現金

美息料見頂　滙豐：是時候減持現金　高配債券　聚焦亞洲市場

年輕人跌市多轉持現金 錯過美股15%升幅 │ 近20年錯過的奇蹟日 回報差幾遠？

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