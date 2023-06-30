【天價名畫】破歐洲紀錄　香港買家8.5億投得《持扇的女子》

著名畫家最後一幅作品，可謂無價之寶，收藏價值潛力無限，近期奧地利著名畫家古斯塔夫克林姆（Gustav Klimt）其中一幅遺作——《持扇的女子》，就在蘇富比拍賣行以超過8億港元成交，由一位港人投得，成為歐洲拍賣史上最有價值的藝術品。經過四位競拍者10分鐘的競拍後，最終成交價為 8530 萬英鎊（約1.08 億美元；約8.5億港元），即看畫作細節︰

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這幅畫時隔 29 年首次亮相市場，升價逾9倍。最後一次出現在紐約蘇富比拍賣是在 1994 年，當時由現賣家以 1160 萬美元的價格買下，至今轉手，一再超出 6500 萬英鎊的預期，創下克林姆藝術品有史以來的拍賣紀錄。據報畫作由Patti Wong & Associates 創辦人、前蘇富比環球主席黃林詩韻於現場投得，買家是她的一位香港客戶。

《Dame mit Fächer》是一幅無名女性肖像畫，克林姆於 1918 年2 月英年早逝，享年 55 歲，正值其藝術巔峰時期，當時這幅肖像畫仍在克里姆工作室的畫架上︰

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蘇富比歐洲區主席兼印象派和現代藝術全球負責人Helena Newman表示：《Dame mit Fächer》是克里姆在英年早逝之前創作的最後一幅肖像畫，當時他仍處於藝術巔峰，創作了一些他最有成就和最具實驗性的作品，即看下圖作品︰

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克里姆對女性的迷人描繪使他成為二十世紀初最著名的女性肖像畫家。克里姆的女性作品是他全部作品中最重要的一組作品，也是現代藝術真正的標誌性形象之一，現時更打破此前不少紀錄︰

莫奈（Claude Monet）《睡蓮池》，2008年以8040萬美元成交

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Alberto Giacometti's bronze的《Walking Man I》，2010 年成交價 1.043 億美元

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《持扇的女子》是私人收藏的少數克里姆肖像畫之一，成為世界上拍賣會上出售的最昂貴的克里姆特藝術品。此前歐洲拍賣畫作的最高成交，為莫奈（Claude Monet）的《睡蓮池》（Le Bassin aux Nympheas），2008年以8040萬美元成交，及歐洲藝術品拍賣紀錄，在2010 年由Alberto Giacometti's bronze的《Walking Man I》雕刻所創下 ，成交價為 1.043 億美元。

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