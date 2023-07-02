提早退休不一定要很有錢　3種退休類型　你想「星巴克挺你型」還是「富到流油型」？

很多人早已厭倦朝九晚五固定的工作模式，也有人因為疫情期間的遠程辦公模式，改變了對工作的看法，希望工作安排更靈活，實現生活和工作平衡的目標，因此不少人提倡FIRE運動，也就是財務獨立，實現提前退休。而伴隨FIRE運動這個概念的出現，也演變出不同的退休生活模式。除了選擇的退休生活模式，在退休後，如何提取使用辛苦存下的儲蓄也很重要，退休提取率多少是安全的？

一本理財書《懂用錢，愈活愈富有》中詳細講解了FIRE運動演變出的3種退休生活方式以及退休安全提取率，作者是從吉隆坡移民到美國的Sam Dogen，他是FIRE運動的先鋒，在34歲就提前退休，他還曾在投資銀行工作10多年，之後創辦了個人理財網站，發佈各類理財文章。

應以10年期債息為基準

作者認為，財務自由的標準，以支出為基準的定義方式，是資產達到年支出的25倍，也就是4%法則，若改以年收入為基準的定義方式，建議淨資產要達到年所得的20倍。

他還提到退休儲蓄安全提取率問題，他認為退休安全提款率應該是採用10年期美國公債收益率的8成，換句話說，若10年期公債收益率是2%，則每年的安全提款率應限制在1.6%。因為在1998年，三一研究大力推廣4%提取原則的時候，當時的4%大約相當於10年期公債平均收益率5%的8成，當你可以賺取5%的無風險利率時，只提領個4%的錢來花，是永遠花不完的。



於是，作者鼓勵大家要在提前退休前，盡量累積更多的淨資產，或是在離職後找到其他賺錢方法，讓你的生活既有重心又有收入保證。等退休生活穩定後，就可以改採3%至5%的傳統安全提取率了。

三種FIRE生活方式有何不同？

他在書中提到，可以將FIRE運動分成富到流油型(Fat FIRE)、量入為出型(Lean FIRE)與星巴克挺你型(Barista FIRE)。雖然大家的目標都是提早脫離固定工作模式的苦海，但由於追求的自由度或偏好生活模式的不同，於是演變出FIRE的不同生活方式。

富到流油型(Fat FIRE)：不太需要考慮金錢，無拘無束，過著人人羡慕的舒適、優渥生活，可以時常出國、享受美食、居住在昂貴豪華大屋以及實現奢侈品自由等等。由於對生活品質較有追求，所以要達到這個生活方式的人也要付出更多，可能會延遲退休時間。

量入為出型(Lean FIRE)：追求極簡生活，極盡節省，本身沒什麼慾望，或是刻意降低慾望，幾乎不會多花一分錢。也是因為支出較少，可以較快達成FIRE目標。

星巴克挺你型(Barista FIRE)：脫離朝九晚五工作，用兼職的方式來代替。既可以實現實現工作時間靈活安排，還可以有持續收入及讓僱主為自己負擔部分醫療保險。這種生活模式源自於星巴克兼職咖啡師，有一定薪酬和醫療保險，以維持日常生活。

FIRE運動經常會被認為是年輕時退休後，從此不用再工作。事實上，這種情況可能性極少，更多人遵從這個方式是想更自由地工作，以及放緩工作强度，鮮少人真的在退休後完全放手。作者在書中也表示，自己也從沒有再也不想工作的想法，只是想自由地做自己想做的事情。

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